La celebrazione della Pentecoste a “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Trascorsi cinquanta giorni dalla Pasqua, la Chiesa celebra la Pentecoste: a questa solennità, nella quale si ricorda la discesa dello Spirito Santo, è dedicata la puntata di “A Sua Immagine”

Trascorsi cinquanta giorni dalla Pasqua, la Chiesa celebra la Pentecoste: a questa solennità, nella quale si ricorda la discesa dello Spirito Santo, è dedicata la puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 24 maggio, alle 11.15 su Rai 1.

Quali sono i doni che lo Spirito Santo comunica a chi lo accoglie e come agisce nella Chiesa e nel cuore dei fedeli? Quali conseguenze ha avuto questo evento sulla Cristianità? Lorena Bianchetti ne parla con i suoi ospiti: Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, e mons. Piero Coda, segretario generale della Commissione Teologica Internazionale.

Partendo da queste domande si sviluppa un percorso che attraversa le Sacre Scritture, l’arte e la devozione contemporanea, racconta anche chi ha dedicato la propria vita allo Spirito Santo. Alle 12.00 verrà trasmesso come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è dosponbile anche on line su RaiPlay.