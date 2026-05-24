“Kilimangiaro” oggi su Rai 3 da Pompei alla Cina contemporanea

Nuovo orario per “Kilimangiaro”: domenica 24 maggio l’appuntamento con Camila Raznovich è alle 17.00 su Rai 3, per una puntata che spazia dalle rovine di Pompei alle sfide del mondo di oggi.

Gabriel Zuchtriegel, con il libro “Quando gli dèi lasciarono il mondo”, accompagna il pubblico dentro il tramonto di un’intera civiltà, trasformando le crepe della città sepolta in un’immagine potente delle inquietudini di ogni epoca. Le crepe del presente diventano poi un invito all’azione con il contributo di Giovanni Soldini, in collegamento per la campagna “La fame è un gioco” di AMREF, impegnata a contrastare malnutrizione, malattie e crisi idrica in Etiopia, Kenya e Burkina Faso.

Uno sguardo rivolto anche alla Cina contemporanea attraverso il libro di Simone Pieranni, “Lo specchio americano. Lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti”, che ripercorre l’evoluzione del rapporto tra Cina e Stati Uniti: dalla fascinazione per il modello occidentale alla nascita di una nuova identità cinese sempre più consapevole della propria forza globale. E poi le emozioni e i legami familiari al centro di “Ieri è il momento giusto”, il primo romanzo di Paolo Kessisoglu, dove una lettera ritrovata dopo la scomparsa del padre cambia per sempre lo sguardo del protagonista sulla propria vita.

“Kilimangiaro” è anche online su RaiPlay.it