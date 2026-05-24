In un video la paura dei giornalisti per la sparatoria alla Casa Bianca

Lo spavento per la sparatoria alla Casa Bianca: la giornalista Selina Wang era in collegamento dagli esterni proprio nel momento degli spari, il video

È diventato virale sui social i video della giornalista Selina Wang che stava girando un servizio, dagli esterni della Casa Bianca, proprio nel momento in cui si sono sentiti gli spari che hanno poi portato all’uccisione di Nasire Best, un 21enne con problemi psichici che già un anno fa aveva provato a entrare all’interno della residenza del presidente Usa. Nel video si vede la giornalista spalancare gli occhi e poi, istintivamente, abbassarsi per proteggersi.

“È stata la stessa giornalista a pubblicare il video sui social: “Ero nel bel mezzo di una registrazione video per i social dal prato nord della Casa Bianca con il mio iPhone, quando abbiamo sentito gli spari. Sembrava una raffica di colpi di arma da fuoco. Ci è stato detto di correre nella sala stampa dove ci troviamo ora”.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)