“I nostri presidenti” stasera su Rai Storia presenta Giorgio Napolitano

In questa de “I nostri presidenti” su Rai Storia, l’elezione e il novennato di Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica dal 2006 al 2015
Ottant’anni di Repubblica Italiana e ottanta dal referendum del 2 giugno 1946. In occasione di questo anniversario Rai Cultura propone il nuovo programma con Simona Vanni “I nostri Presidenti”, in onda anche domenica 3 maggio 2026 alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.
In questa puntata: l’elezione e il novennato di Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica dal 2006 al 2015, con un excursus sui Grandi discorsi di tutti i presidenti della Repubblica, introdotti da Aldo Cazzullo