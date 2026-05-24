“Copshop – Scontro a fuoco” stasera su Rai 4: la trama del film

Scritto e diretto da Joe Carnahan, apprezzato autore di cult del genere d’azione, il film “Copshop – Scontro a fuoco” stasera su Rai 4: la trama

Il film “Copshop – Scontro a fuoco” è proposto domenica 24 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 4. Il piccolo malavitoso Teddy Muretto, dopo aver aggredito una poliziotta, viene arrestato e portato nella prigione di Gun Creek City, in Nevada. In realtà, l’obiettivo di Teddy era proprio quello di farsi arrestare così da sfuggire al sicario Bob Viddick che è sulle sue tracce.

Ma Bob, che ha capito il piano di Teddy, si fa arrestare a sua volta finendo proprio nella cella di fronte a quella del suo obiettivo. Sarà compito dell’agente Valerie Young tenere la situazione sotto controllo, ma la cosa non è affatto semplice.

Interpretato da Gerard Butler, anche produttore, e Frank Grillo, il film si contraddistingue per una costruzione narrativa minimalista pronta a esplodere in momenti di tensione e azione di grande intensità.