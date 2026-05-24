A “Sulla Via di Damasco” Maria di Nazaret, chi era davvero?

Maria, donna tra le donne. Ma chi era davvero Maria di Nazaret prima di diventare la persona più amata e venerata della cristianità? Le risposte a “Sulla via di Damasco”

Maria, donna tra le donne. Ma chi era davvero Maria di Nazaret prima di diventare la persona più amata e venerata della cristianità? Che cosa significò pronunciare quel “Sì” destinato a cambiare la storia del mondo? È da queste domande che prende il via la nuova puntata dedicata a Maria di “Sulla via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura condotto da Eva Crosetta, in onda domenica 24 maggio alle 7.30 su Rai 3.

Un racconto speciale che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra fede, storia e umanità, attraverso testimonianze, riflessioni e luoghi simbolo della devozione mariana.

In studio, suor Linda Pocher, salesiana Figlia di Maria Ausiliatrice e docente di Teologia presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma, tra le voci più autorevoli nello studio della figura mariana.

Eva Crosetta ed Emiliano Fiore entreranno nel cuore di due importanti santuari: il Santuario del Divino Amore di Roma e il Santuario della Madonna dello Splendore a Giulianova (Teramo), dove le voci dei pellegrini restituiranno il legame intimo e personale che milioni di persone continuano ad avere con la Vergine Maria. Volti segnati dalla sofferenza, dalla speranza, dalla gratitudine: storie semplici e autentiche che raccontano perché, ancora oggi, il mondo continui a rivolgersi a lei nei momenti più difficili della vita.

“Sulla Via di Damasco” è anche online su RaiPlay.it.