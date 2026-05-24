A “Da noi…a Ruota Libera” tra gli ospiti: Andrea Delogu, Fiorella Mannoia e Dalila Di Lazzaro

Nuovo appuntamento con “Da noi…a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 24 maggio alle 17.20 su Rai 1

Nuovo appuntamento con “Da noi…a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 24 maggio alle 17.20 su Rai 1.

Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

A raccontarsi in questa puntata saranno Dalila Di Lazzaro, attrice simbolo del cinema italiano e scrittrice di diversi romanzi, insieme al compagno Manuel Pia; Andrea Delogu, conduttrice, scrittrice e attrice, in sala dal 28 maggio con il film “Innamorarsi e altre pessime idee”; Fiorella Mannoia, cantautrice tra le più amate, che sarà in tour da giugno con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, un viaggio tra i brani più amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Con Francesca Fialdini parlerà anche del suo ruolo di ambasciatrice e testimonial di Amref, la più grande onlus sanitaria in Africa. Infine, la storia di Cesare Faldini, chirurgo ortopedico di fama mondiale, che da molti anni ha deciso di passare le sue vacanze estive, facendo volontariato negli ospedali di paesi in via di sviluppo dove, negli anni, ha operato oltre 1.500 bambini affetti da gravi malformazioni.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.