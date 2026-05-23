Ultimo appuntamento di stagione per “Ciao Maschio” su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 ultimo appuntamento di stagione per “Ciao Maschio”. Tra gli ospiti Francesco Facchinetti e Enzo Miccio

L’ultima puntata di stagione di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 23 maggio alle 17.10 su Rai 1, ruoterà intorno a un tema che invita alla riflessione e alla determinazione: “Mai dire mai”. Ne parleranno con la conduttrice, Francesco Facchinetti, artista, produttore musicale e imprenditore, figlio d’arte e voce di una generazione, capace di reinventarsi più volte tra musica, televisione e business; e Enzo Miccio, wedding planner, personaggio televisivo sinonimo di eleganza e perfezione, pronto a trasformare ogni evento in un’esperienza indimenticabile.

In studio anche Vittorio Brumotti, campione mondiale di bike trial e storico inviato di Striscia la Notizia, simbolo di coraggio e tenacia che ha fatto del suo corpo e della sua bici strumenti di denuncia sociale. E ancora il chirurgo sardo Giovanni Angiolini. Nel corso della puntata non mancheranno il sarcasmo di Edoardo Tavassi e i suoi dissing-rap, sfide in rima tipiche dell’hip hop. In chiusura, le Swingeresse, che si esibiranno live con tre grandi classici: “I maschi” di Gianna Nannini, “Dancing Queen” degli Abba e “Macho Man” dei Village People, omaggeranno il programma e il suo pubblico con “Ciao Maschio”, una canzone inedita scritta appositamente per celebrare questo percorso insieme.