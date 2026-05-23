Stasera su Rai 5 “Il giorno della civetta” a teatro

La pièce “Il giorno della civetta”, tratta dal romanzo di Leonardo Sciascia e ambientata nella Sicilia degli anni ’60, racconta l’inchiesta per omicidio di un onesto capitano dei carabinieri

Per non dimenticare la strage di Capaci del 23 maggio 1992, le morti di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Ma anche di tutti coloro che hanno sacrificato la vita contro la criminalità organizzata. In linea con la sua missione di servizio pubblico, la Rai dedicherà alla ricorrenza un impegno straordinario su tutte le sue reti e i suoi canali: film, programmi, approfondimenti, documentari, spettacoli teatrali.

Come “Il giorno della civetta”, in onda su Rai 5.