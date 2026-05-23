Sondaggi politici: resta un punto tra centrodestra e campo largo

Sondaggi politici: un punto di distanza tra centrodestra e centrosinistra. Interviste effettuate tra il 22 e il 22 maggio, l’attuale maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 45,9%

C’è un punto di distanza tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. Secondo quanto emerge dai sondaggi realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 22 e il 22 maggio, l’attuale maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 45,9% (+0,1 rispetto a una settimana fa) mentre le opposizioni sono al 44,9 (-0,2).

Nel centrodestra al primo posto tra i partiti c’è sempre FdI al 29,2% (+0,3); seguita da Forza Italia stabile all’8,8; poi Lega al 6,9% (-0,2) e Noi Moderati che resta all’1%. Nel centrosinistra il Pd perde lo 0,1 e si attesta al 22%. A seguire il M5S con 12,7 (-0,2), Avs al 6,2 (-0,1), Italia Viva al 2,5% (+0,1) e Più Europa all’1,5% (+0,1).

Fuori dagli attuali schieramenti cresce Futuro Nazionale: guadagna lo 0,2 e si attesta al 3,3%. Azione è a 2,9 (-0,1).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)