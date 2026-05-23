Mostri, streghe e vampiri: su Rai Movie “Una famiglia mostruosa”

La commedia all’italiana incontra il fantasy con il film di Volfango De Biasi “Una famiglia mostruosa”, in onda stasera su Rai Movie: la trama

“Una famiglia mostruosa” è il film di Volfango De Biasi in onda sabato 23 maggio 2026 alle 21.20 in prima visione su Rai 2. Nel cast, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Massimo Ghini, Lillo, Lucia Ocone, Ilaria Spada, Sara Ciocca, Paolo Calabresi. Luna e Adalberto si amano e aspettano un bambino: è arrivato il momento per lui di presentare la ragazza alla famiglia.

L’occasione era stata sempre rimandata perché i parenti di Adalberto sono particolari: la mamma è una strega, il padre un vampiro, sua nonna un fantasma, suo zio sembra Frankenstein e sua sorella Salma è una vampira a sua volta, condannata a restare bambina per sempre. Per complicare le cose, alla combriccola si uniscono i genitori e il fratello di Luna, famiglia priva di superpoteri, ma non di mostruosità.