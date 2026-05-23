La storia di Margherita e Damiano Tercon su Rai 1 per “A Sua Immagine”

La storia di Margherita e Damiano Tercon, fatta di sfide, crescita e consapevolezza, con uno sguardo autentico sul valore dell’inclusione e della forza dei legami familiari. Una storia che parla di autismo e diversità, ma nella quale la pietà viene lasciata da parte per dare spazio alla consapevolezza.

La racconta Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 23 maggio alle 16.00 su Rai 1. Damiano e Margherita sono fratelli. Lui è autistico e desidera diventare un cantante lirico. Per tutta la vita è stato ignorato o bullizzato e in molti non lo consideravano all’altezza dei suoi sogni. Così un giorno scrive una mail a Margherita: “mi aiuterai nonostante tutti mi dicano che per me le possibilità sono limitate?”. Sua sorella, insieme al fidanzato Philipp, risponde alla richiesta d’aiuto, scoprendo così un universo e ritrovando anche sé stessa. Margherita, Damiano e Philipp riescono a trasformare un limite in un punto di forza e insieme diventano i Terconauti, un trio artistico che porta avanti un lavoro di sensibilizzazione e divulgazione sulla disabilità con uno sguardo positivo.

Per “Le Ragioni della Speranza” – seconda parte del programma – continua il viaggio alla scoperta della storia e della devozione dei Santuari dedicati a Maria con Mons. Dario Edoardo Viganò. Tappa di questa puntata la superba abbazia di Santa Maria a Mare alle Isole Tremiti.

Con le sue acque color smeraldo, i faraglioni dal candore abbagliante, la verde macchia mediterranea aggrappata alla roccia, i fondali cristallini e le grotte iridescenti, le Isole Tremiti sono cinque perle dell’Adriatico che custodiscono secoli di bellezza e di storia sacra, rendendole un paradiso. Qui, dove il silenzio è abitato dal vento e dalle onde, la storia degli uomini si intreccia con quella di Dio. L’Abbazia di Santa Maria a Mare è stata, nei secoli, uno dei centri religiosi più importanti dell’Adriatico, meta di pellegrinaggi e tappa obbligata sulla via di Gerusalemme. Si andrà alla scoperta della sua storia, l’arte e la fede che ne hanno fatto un punto di riferimento spirituale e culturale per l’intero Mediterraneo.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.