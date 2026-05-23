Il thriller “Kidnap” stasera in onda su Rai 4: la trama

Un action-thriller con Halle Berry: è “Kidnap”, il film del 2017 in onda sabato 23 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 4, ecco la trama

“Kidnap”, film del 2017, in onda sabato 23 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 4. Dati statistici illustrano che, negli Stati Uniti, ogni 40 secondi un bambino scompare; il più delle volte i casi si risolvono per il meglio, ma una percentuale consistente si rivela essere un rapimento. È quello che accade a Karla, madre single che si trova a dover barattare telefonicamente la vita di suo figlio con dei rapitori. Ma la donna non è intenzionata ad arrendersi alle condizioni dei criminali e, al volante del suo minivan, si mette alla ricerca del bambino in una disperata corsa contro il tempo. Il film è diretto da Luis Prieto.