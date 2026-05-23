“I cento passi” con Luigi Lo Cascio stasera su Rai Storia: la trama del film

“I cento passi”, regia di Marco Tullio Giordana, con Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Lucia Sardo, Paolo Briguglia, Tony Sperandeo su Rai Storia: la trama

Il 9 maggio 1978 la mafia assassinava a Cinisi, in provincia di Palermo, Peppino Impastato. “I cento passi” – film biografico di Marco Tullio Giordana in onda in onda sabato 23 maggio alle 21.20 su Rai Storia – racconta la vita dell’attivista siciliano e la sua costante lotta alla criminalità organizzata, portata avanti tramite articoli sui giornali, una radio locale da lui fondata, e un potente impegno culturale e politico.

Il titolo del film fa riferimento alla distanza, cento passi appunto, che divideva la casa di Impastato da quella del boss Gaetano Badalamenti, che fu il mandante dell’omicidio: Peppino fu ucciso a trent’anni appena compiuti. Film centrale nella produzione di Giordana, “I cento passi” ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui, a Venezia, il premio per la migliore sceneggiatura, un David di Donatello e un Nastro d’Argento. Questo film segna anche l’esordio cinematografico del protagonista, Luigi Lo Cascio. Cardine della colonna sonora, l’omonimo brano dei Modena City Ramblers che sottolinea il valore storico e sociale del film nel raccontare la lotta contro la mafia.