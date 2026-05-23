Ebola, la variante Bundibugyo preoccupa ma per un vaccino potrebbero volerci fino a 9 mesi

Per un vaccino contro la variante Bundibugyo dell’Ebola serviranno almeno 9 mesi. Intanto il virus corre: i morti accertati sono 139, ma secondo l’Oms l’epidemia in corso è molto più vasta

Potrebbe volerci almeno nove mesi prima che un vaccino contro la variante Bundibugyo del virus Ebola sia pronto per l’uso. Due candidati sono in fase di sviluppo, ha spiegato la dottoressa Vasee Moorthy dell’OMS, ma nessuno dei due ha ancora superato una sperimentazione clinica. Nel frattempo, il virus corre.

I numeri ufficiali – 600 casi sospetti, 139 morti, 51 casi confermati nella Repubblica Democratica del Congo, due in Uganda – sono già considerati sottostime. “Sappiamo che la portata dell’epidemia è molto maggiore”, ha dichiarato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il ritardo nei rilevamenti è parte del problema.

L’epicentro è la provincia orientale di Ituri, con propaggini nel Nord Kivu. Il primo caso noto è quello di un’infermiera, morta il 24 aprile a Bunia. La salma è stata rimpatriata a Mongwalu, una delle due città minerarie aurifere dove si è concentrata la maggior parte dei contagi. A Kampala sono stati confermati due casi, entrambi provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. Uno dei due è deceduto.

Domenica l’OMS ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Non una pandemia, ha precisato Tedros: “Il rischio è elevato a livello nazionale e regionale, basso a livello globale”. Medici Senza Frontiere riferisce di ospedali che non riescono più a smaltire i casi sospetti. I dispositivi di protezione individuale sono arrivati; la protezione reale, raccontano gli operatori, è ancora insufficiente. Tra le vittime figurano anche sanitari.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)