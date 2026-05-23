“Dalla strada al palco Special”, la finale stasera su Rai 1

Ultimo appuntamento con “Dalla Strada al Palco Special”, sabato 23 maggio in prima serata su Rai 1. Il people show nato da un’idea di Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me, è la più grande festa degli artisti di strada.

A commentare le esibizioni sarà una super giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, già protagonista nelle precedenti edizioni nel ruolo di conduttore. Per la finale, il loro voto sarà svelato solo alla fine e avrà valore triplo.

Nella puntata finale tanti ospiti impreziosiranno le performance degli artisti in gara: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma.

Ad accompagnare gli artisti, come sempre, la band dal vivo diretta dal Maestro Enrico Melozzi.