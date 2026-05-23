“Dalla strada al palco Special”, la finale stasera su Rai 1


Ultimo appuntamento con “Dalla Strada al Palco Special”, sabato 23 maggio in prima serata su Rai 1

dalla strada al palco special

Ultimo appuntamento con “Dalla Strada al Palco Special”, sabato 23 maggio in prima serata su Rai 1.  Il people show nato da un’idea di Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me, è la più grande festa degli artisti di strada.
A commentare le esibizioni sarà una super giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, già protagonista nelle precedenti edizioni nel ruolo di conduttore. Per la finale, il loro voto sarà svelato solo alla fine e avrà valore triplo.
Nella puntata finale tanti ospiti impreziosiranno le performance degli artisti in gara: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma.
Ad accompagnare gli artisti, come sempre, la band dal vivo diretta dal Maestro Enrico Melozzi.