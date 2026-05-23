“Bar Centrale” su Rai 1 in collegamento da Castelmagno, nel cuore della Valle Grana

Ultimo appuntamento sabato 23 maggio alle 14.00 su Rai 1 con “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi
Ultimo appuntamento sabato 23 maggio alle 14.00 su Rai 1 con “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi. Un format originale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo. Un luogo semplice, ma centrale nella vita quotidiana.
Al bar si discute, si commenta, si osserva. Il bar diventa così specchio dell’Italia reale, punto di partenza per un racconto che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo.
“Bar Centrale” parte proprio da un autentico bar di provincia, ogni settimana diverso.
A raccogliere voci e umori del Paese, Lorenzo Branchetti, inviato speciale, in collegamento dal territorio. Nella prossima puntata sarà in diretta da Magno Locanda, bar situato a Castelmagno, nel cuore della Valle Grana (Cuneo).
In diretta in uno studio, la cui scenografia riproduce l’atmosfera di un bar, Elisa Isoardi guida il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.