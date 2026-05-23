A “Fin che la barca va” stasera su Rai 3 Lucia Borgonzoni e Enrico Mentana

La senatrice e sottosegretaria Lucia Borgonzoni e il giornalista e conduttore televisivo Enrico Mentana sono gli ospiti della nuova puntata di “Fin che la barca va”

La senatrice e sottosegretaria Lucia Borgonzoni e il giornalista e conduttore televisivo Enrico Mentana sono gli ospiti della nuova puntata di “Fin che la barca va” in onda sabato 23 maggio alle 20.20 su Rai 3.

La nuova edizione del programma è ripartita con una veste “allungata” e tutta nuova con Piero Chiambretti che guida ospiti, analisti e firme autorevoli in un viaggio che unisce informazione, memoria televisiva e ironia. Il tutto su un battello che naviga il fiume Tevere a Roma, il fluire dell’acqua come metafora del tempo che scorre, dove tutto passa veloce come l’attualità. Si salpa “Col vento in poppa” e si giunge a destinazione “Controcorrente” coniugando approfondimento, racconto, analisi e intrattenimento culturale in una cornice visiva spettacolare.

In questo viaggio tra ponti, bellezze naturali, monumenti mozzafiato, Chiambretti è accompagnato da un equipaggio composto da Alessandra Ghisleri, esperta di sondaggi e delle tendenze, Patrick Facciolo, osservatore dei linguaggi della comunicazione e del dibattito pubblico e dai giornalisti Giorgio Dell’Arti e Claudio Sabelli Fioretti. Insieme a loro, Marco Gregoretti che cura la rubrica “Macchianera”. La regia è di Leonardo Lo Frano.