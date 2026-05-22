Usa sospende la vendita di armi a Taiwan: “Ci servono munizioni per l’Iran”

Il pacchetto da 14 miliardi di dollari destinato a Taipei per ora non si muove

Gli Stati Uniti hanno sospeso una vendita di armi da 14 miliardi di dollari a Taiwan, affermando di voler dare priorità alle forniture necessarie per la guerra in Iran. Il segretario della Marina Usa a interim Hung Cao: “Ci stiamo solo assicurando di avere tutto il necessario. Le vendite militari all’estero riprenderanno quando l’amministrazione lo riterrà opportuno”.

Prima ancora di volare a Pechino per la sua visita di Stato, il presidente Trump aveva anticipato che avrebbe discusso la questione con Xi Jinping – una novità non da poco, considerando che Washington aveva sempre sostenuto di non dover consultare la Cina su ciò che vende a Taiwan. A bordo dell’Air Force One, rientrando da Pechino, Trump ha confermato che Xi aveva sollevato il tema. Nessun impegno preso, ha detto. In nessun senso.

Nel frattempo, il Congresso si agita. Michael McCaul, repubblicano del Texas ed ex presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, ha invocato la necessità di armare Taiwan “affinché possa difendersi e fungere da deterrente contro Xi”. Deputati di entrambi i partiti hanno fatto coro. La legge americana, del resto, obbliga Washington a fornire armi a Taipei per scopi difensivi, indipendentemente da chi siede nello Studio Ovale.