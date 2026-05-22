Tiziana Celano in libreria con “La Rotta dei Giorni”

“La rotta dei giorni”: Tiziana Celano torna in libreria con una nuova raccolta poetica dedicata al tempo, all’amore e alla ricerca interiore

Dopo il riscontro ottenuto con Pentagramma di parole (Aletti Editore, 2025), Tiziana Celano torna in libreria con La rotta dei giorni, nuova silloge poetica pubblicata da Aletti Editore nella collana I Diamanti della Poesia. Il volume, accompagnato dalla prefazione del poeta Francesco Gazzè, prosegue il percorso letterario dell’autrice sviluppando una riflessione poetica sul tempo interiore, sulle relazioni umane e sul bisogno contemporaneo di autenticità.

Nata a Novara, cresciuta a Cava de’ Tirreni e oggi residente a Venezia, dove insegna Lettere, Tiziana Celano affianca alla scrittura una formazione accademica legata agli studi storici e umanistici. Dopo il Dottorato in Storia d’Europa, l’autrice ha costruito negli anni una produzione poetica caratterizzata da una forte attenzione alla musicalità della parola, alla dimensione simbolica delle immagini e all’esplorazione delle emozioni.

Con Pentagramma di parole, pubblicato nel 2025, Celano aveva già sviluppato un dialogo tra poesia e musica, immaginando le liriche come vere e proprie partiture emotive ispirate all’ascolto musicale. Un progetto che ha contribuito a consolidare l’identità poetica dell’autrice e che trova ora continuità in La rotta dei giorni, opera che amplia ulteriormente il discorso sul sentire umano e sulla trasformazione interiore.

Secondo la sinossi ufficiale pubblicata sul sito dell’autrice, La rotta dei giorni è “un viaggio intimo e visionario dentro il cuore umano, una traversata tra luce e ombra, tra tempesta e approdo”. La raccolta costruisce un percorso poetico in cui “l’amore non è soltanto sentimento: è direzione, scelta, disciplina dell’anima”, trasformando ogni testo in una tappa di un attraversamento esistenziale fatto di rinascita, memoria, attesa e ricerca di equilibrio.

La metafora della navigazione attraversa l’intera silloge. Il mare, i fari, le onde, le rotte e gli approdi diventano immagini ricorrenti che raccontano non soltanto il movimento fisico, ma soprattutto quello emotivo. La poesia di Celano si muove infatti dentro una geografia interiore dove il tempo non appare mai lineare: passato e presente convivono, si richiamano e si sovrappongono continuamente. Ogni componimento sembra nascere da un frammento di vita quotidiana trasformato in esperienza universale.

Accanto alla dimensione marina emerge anche una forte presenza della luce. Albe, lune, cieli crepuscolari e stanze illuminate diventano elementi simbolici attraverso cui l’autrice racconta la fragilità dei rapporti umani, il desiderio di rinascita e il bisogno di orientamento emotivo. La parola poetica assume così una funzione quasi di guida, come suggerisce lo stesso titolo della raccolta.

Uno degli aspetti più riconoscibili della scrittura di Tiziana Celano rimane la componente musicale. Jazz, blues e richiami melodici attraversano numerosi testi, contribuendo a creare una tessitura ritmica che rende la poesia vicina all’ascolto oltre che alla lettura. I versi procedono spesso per immagini rapide, ripetizioni e pause brevi, mantenendo una forte fluidità sonora.

La raccolta affronta inoltre temi centrali della sensibilità contemporanea: il bisogno di connessione autentica, la paura della distanza emotiva, la memoria, il desiderio di appartenenza e la possibilità di ricostruirsi attraverso l’incontro con l’altro. In questo senso, La rotta dei giorni si inserisce all’interno di una poesia intimista ma profondamente relazionale, capace di trasformare dettagli quotidiani in strumenti di riflessione universale.

Parallelamente all’attività editoriale, Tiziana Celano porta avanti anche il progetto online “Viaggio nei versi”, ospitato sul sito ufficiale tizianacelano.it. Lo spazio raccoglie estratti poetici, immagini e frammenti lirici che permettono ai lettori di entrare nel laboratorio creativo dell’autrice e di approfondire il rapporto tra parola poetica, emozione e immaginario visivo.

Con La rotta dei giorni, Tiziana Celano conferma una scrittura costruita sull’ascolto delle emozioni e sulla ricerca di una poesia accessibile ma intensa, capace di restituire centralità al sentire in un tempo dominato dalla velocità e dalla frammentazione. Una raccolta che sceglie il cuore come bussola narrativa e che trasforma il quotidiano in spazio di riflessione poetica.

Titolo: La rotta dei giorni

Autrice: Tiziana Celano

Editore: Aletti Editore

Collana: I Diamanti

Prefazione: Francesco Gazzè

Genere: Poesia contemporanea

Pagine: 56

ISBN: 9791224109549

Data di uscita: Aprile 2026