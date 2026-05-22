Stasera su Rai Storia Un mondo diviso con “Resistere a tutti i costi”

A introdurre e concludere questa puntata di Un mondo diviso intitolata “Resistere a tutti i costi”, sarà lo storico militare Gastone Breccia

Nella terza puntata di Un mondo diviso in onda in replica venerdì 22 maggio 2026 alle 21:10 su Rai Storia siamo nel pieno del conflitto mondiale: vediamo Nikita Kruscev, allora commissario politico per Stalin, alle prese con la cruenta battaglia di svolta che nel 1942-43 segnò la svolta per le sorti della guerra.

Ma c’è spazio anche per seguire le vicende di Wernher von Braun, l’ingegnere missilistico al servizio dei nazisti, e di Frantz Fanon, il giovane della Martinica che decide di arruolarsi nelle file francesi per sostenere la libertà. A introdurre e concludere questa puntata, sarà per noi lo storico militare Gastone Breccia.