SILVIO, CI MANCHI?, è il nuovo libro di Patrick Facciolo

SILVIO, CI MANCHI? – LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE CHE HANNO CAMBIATO LA NOSTRA VITA, edito da ROI EDIZIONI, è il nuovo libro di PATRICK FACCIOLO

C’è stato un momento in cui la politica italiana ha smesso di parlare soltanto dai palchi dei comizi ed è entrata definitivamente nei salotti televisivi, nelle case, nei gesti e negli slogan di tutti, anche senza volerlo. Quel momento ha un nome preciso: Silvio Berlusconi. Dai cartonati agitati in studio al celebre contratto firmato in tv, fino al fazzoletto passato sulla sedia di Marco Travaglio: il premier più discusso d’Italia ha trasformato la politica in un gigantesco manuale di comunicazione dal vivo. Dietro quelli che molti ricordano come momenti esilaranti, provocatori o surreali, c’erano spesso intuizioni mediatiche potentissime. Berlusconi ha capito prima degli altri che un gesto può restare nella memoria più di cento discorsi, e che a volte basta un oggetto, un movimento, un sorriso o una scena ben costruita per entrare nell’immaginario collettivo di un Paese.

Con SILVIO, CI MANCHI? – LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE CHE HANNO CAMBIATO LA NOSTRA VITA, edito da ROI EDIZIONI, PATRICK FACCIOLO – analista della comunicazione, formatore e divulgatore con una community fortissima (+350mila follower) a cui spiega le tecniche di persuasione e i segreti del linguaggio del corpo dei politici – firma un saggio originale e sorprendente sulle scelte comunicative che hanno reso Berlusconi uno dei fenomeni mediatici più rilevanti della storia italiana e internazionale recente. Il taglio del libro è insieme analitico e critico: ricostruisce le intuizioni vincenti del Cavaliere, e illumina con altrettanta cura gli eccessi e le cadute di stile, offrendo una ricognizione completa del fenomeno berlusconiano e di quanto abbia impattato sulla comunicazione degli italiani nella vita di tutti i giorni.

Il punto di partenza è semplice quanto provocatorio: Berlusconi non manca tanto come politico, manca come comunicatore. E questo perché ancora oggi leader, manager, personaggi pubblici e opinionisti vengono giudicati con parametri introdotti da lui: “buca lo schermo?”, “sorride abbastanza?”, “ha presenza?”, “sa stare in tv?”, “si fa ricordare?”. Secondo Facciolo, il berlusconismo comunicativo è finito solo in apparenza, poiché in realtà senza accorgercene ci circonda ed è ancora ovunque.

«Con questo libro ho voluto spiegare perché continuiamo a misurare i leader con il metro che Berlusconi ha imposto. È stato un caso-studio unico nella storia della comunicazione politica italiana e internazionale, dalle parole al linguaggio non verbale: aveva intuito prima di altri il ruolo del corpo e degli oggetti nello spazio televisivo, così come il ruolo delle parole che creano immagini e la potenza degli aneddoti, e quanto una scena costruita con metodo possa orientare il consenso. Oggi le sue tecniche vengono molto imitate, solo che in pochissimi riescono a coglierne il senso psicologico profondo.» afferma Patrick Facciolo.

Facciolo rilegge gli episodi iconici del berlusconismo con gli strumenti della psicologia, delle scienze sociali e della comunicazione contemporanea. Tra questi, il giorno dell’aggressione in Piazza Duomo nel 2009, quando Berlusconi, ferito al volto, sceglie di mostrarsi alle telecamere con il viso insanguinato anziché ripararsi dietro la scorta. Un gesto che l’autore decodifica nel libro – con costrutti tecnici spiegati in modo chiaro e semplice per il lettore – come una potente dimostrazione di presenza del corpo del leader. Il messaggio arrivava infatti chiarissimo anche senza pronunciare una parola: “Sono ferito ma sono ancora qui”. Una scena che avremmo rivisto replicata in modo implicito da Donald Trump con il suo “Fight! Fight! Fight!”, subito dopo l’attentato di Butler nel 2024.

IL CONTRATTO IN TV CHE HA CAMBIATO TUTTO

Altro passaggio fondamentale è il celebre “Contratto con gli italiani”, firmato in tv a Porta a Porta nel 2001. Facciolo spiega perché quella scena fu un colpo di genio mediatico: un programma elettorale, normalmente astratto e noioso, divenne improvvisamente un oggetto fisico e tangibile. Un foglio firmato davanti a milioni di persone che diventava un oggetto di gamification, una sorta di “gioco a premi”, di cui avremmo potuto verificare l’attendibilità dopo aver votato. La politica diventava contemporaneamente intrattenimento, interazione e narrazione, comprensibile a tutti.

I CARTONATI, I GESTI E IL DOMINIO DELLO STUDIO TV

Nel libro trovano spazio anche episodi più leggeri e memorabili: i famosi cartonati portati nei talk show, i fogli piegati in due e agitati davanti alle telecamere, le battute improvvisate, la capacità di entrare in uno studio televisivo muovendosi come se ne fosse il proprietario, anche nei casi in cui non lo era. Facciolo nel libro dà un nome a ogni tecnica, configurandola come uno strumento preciso di presenza scenica e di dominanza non verbale, pensata per occupare lo spazio televisivo e governare il ritmo del dibattito.

ANCHE GLI ERRORI INSEGNANO

Il libro dedica ampio spazio anche alle crepe del personaggio: le battute fuori luogo, gli eccessi, le gaffe, le formule consumate, la difficoltà di restare contemporaneo quando cambia il contesto culturale (pensiamo al suo debutto su TikTok, molto meno efficace di un tempo, seppur con molte visualizzazioni). E questo perché nessuna strategia funziona per sempre: persino i comunicatori più forti rischiano, col tempo, di diventare talvolta la caricatura di loro stessi.

UN LIBRO CHE PARLA DEL PRESENTE

Pur raccontando Berlusconi, “Silvio, ci manchi?” parla soprattutto di oggi: di come nasce il consenso, del perché alcuni leader sembrano più forti di altri, del ruolo del corpo in comunicazione, dell’uso del linguaggio e delle figure retoriche, con riferimenti alla comunicazione di politici italiani e internazionali, specie sui social, da Giorgia Meloni a Donald Trump. Ed è proprio da qui che parte la provocazione del titolo: ci manca davvero Silvio? Oppure ci manca la sua capacità di comunicare con metodo ed efficacia?

Con uno stile accessibile e ricco di esempi pop, Patrick Facciolo costruisce un libro che interessa non solo chi segue la politica, ma anche chi lavora nella comunicazione, nei media, nel marketing o semplicemente vuole capire perché alcuni personaggi riescono a farsi ascoltare più di altri. Perché a volte basta un sorriso, un gesto, una firma in una trasmissione tv o un oggetto portato in scena al momento giusto, per entrare nella storia collettiva di un Paese.

“Silvio, ci manchi?” è anche il titolo dell’omonimo spettacolo teatrale, scritto e interpretato da Patrick Facciolo, attualmente in tour nei teatri italiani.

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PATRICK FACCIOLO è l’analista della comunicazione più seguito in Italia. Dottore in tecniche psicologiche, giornalista radiotelevisivo, formatore e consulente sui temi del public speaking e della comunicazione efficace, tiene corsi per aziende, manager e professionisti in tutta Italia e online. Sul suo sito parlarealmicrofono.it e sui social media (dove ha più di 350.000 follower) fa divulgazione sui temi della comunicazione e dell’arte di argomentare, spiegando con i suoi video i segreti del linguaggio del corpo dei politici. Volto televisivo, già presenza fissa nel programma di Piero Chiambretti Fin che la barca va su Rai 3 e a Quarta Repubblica, con Nicola Porro, su Rete 4, è spesso ospite di numerosi talk televisivi, oltre a intervenire settimanalmente con le sue analisi della comunicazione su Radio Capital. Ha pubblicato Fallacie logiche per HarperCollins Italia.