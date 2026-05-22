Oroscopo di oggi, venerdì 22 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 22 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
E luce fu. Oggi possiamo contare su vitalità, chiarezza e voglia di brillare. Tutte le relazioni umane si illuminano di naturale e vivace entusiasmo. Venere e Urano in Gemelli danno freschezza e spontaneità. Mostriamo ciò che sappiamo fare senza vantarci.
Toro
Le sfide non mancano, ma abbiamo gli strumenti per difendere la nostra posizione con fermezza, grazie all’intervento coraggioso di Giove in Cancro. Restiamo fermi e fedeli ai nostri valori, non tanto per orgoglio, ma piuttosto per fede e per principio.
Gemelli
Ci sentiamo più concreti e pragmatici. Le idee trovano applicazione, le intenzioni diventano fatti. Benessere e successo diventano alla nostra portata. La Luna, Mercurio e Venere congiunti ci permettono di gestire più attività e questioni economiche o materiali.
Cancro
Oggi è una di quelle domeniche che servono per alleggerirci. Accettiamo un invito, chiamiamo un’amica, condividiamo l’atmosfera di leggerezza. Giove in congiunzione ci rende ottimisti e benvoluti. La collaborazione offre risultati importanti in ogni ambito.
Leone
I nostri desideri emotivi e affettivi trovano facile realizzazione. La Luna e Venere in sestile creano un’atmosfera di appagamento che dona beatitudine. È giunta l’ora di proporre una nostra iniziativa ambiziosa. Sarà accolta con entusiasmo, non dubitiamone.
Vergine
Siamo a un bivio, ma il Sole e al mattino Mercurio in Toro ci donano la lucidità necessaria per analizzare i pro e i contro. Ponderiamo le nostre opzioni. Ascoltiamo il parere di una persona fidata che può aiutarci a superare una piccola esitazione per proseguire.
Bilancia
Non lasciamoci raggirare dalle lusinghe, potrebbero nascondere una trappola. Marte in opposizione ci causa un po’ di stanchezza e di disattenzione. Non è il caso di affrontare una discussione a viso aperto, ma di usare la nostra proverbiale diplomazia.
Scorpione
Oggi abbiamo il potere di dire basta a ciò che non ci rappresenta più, perché ogni scelta consapevole rafforza la nostra autorevolezza interiore. È tempo di dare struttura ai desideri. Mettiamo per iscritto un piano o fissiamo un obiettivo realistico.
Sagittario
Tutto accelera, progetti e relazioni prendono velocità. È il momento di battere il ferro finché è caldo e di agire con la massima concentrazione. Sfruttiamo il flusso inarrestabile e sostenuto degli eventi, per portare a termine velocemente i nostri programmi.
Capricorno
Siamo pronti e troviamo il coraggio di fare un passo verso la felicità completa, perché riconosciamo il valore della nostra stabilità emotiva. Se stiamo pensando a costruire una relazione più seria e stabile, cogliamo l’occasione per parlarne a fondo.
Acquario
Giornata che invita a ridefinire il rapporto con l’autorità e la disciplina. Il Sole in quadratura può far emergere frizioni con figure di potere. Evitiamo di cedere il nostro potere personale, ma allo stesso tempo impariamo a delegare dove necessario.
Pesci
Barbanera consiglia di tracciare una linea netta intorno a ciò che è fondamentale per noi: non possiamo e non dobbiamo accontentare tutti. Se una battaglia è persa o si è esaurita, abbandoniamola con dignità e passiamo a un’impresa più costruttiva.