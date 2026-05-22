Madre abbandona i figli di 4 e 5 anni in un bosco. La donna è stata arrestata

Secondo quanto ricostruito, i due adulti avrebbero bendato i fratellini in un bosco fingendo un gioco

In Portogallo, due bambini di 4 e 5 anni sono stati trovati martedì sera mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada vicino a Comporta. Un automobilista di passaggio li ha soccorsi, portandoli nella pasticceria gestita dalla sua famiglia, e ha avvertito le autorità. La mattina dopo, Barthelemy e Zacharie, sono stati accompagnati all’ospedale di Setubal, sono risultati in buona salute. Dimessi dall’ospedale, sono stati per il momento affidati ad una famiglia affidataria.

Immediatamente è partita la ricerca della madre, una 41enne francese, che li aveva abbandonati: la donna è stata individuata e arrestata oggi a Fatima insieme al suo nuovo compagno, un 55enne noto alla polizia. Secondo quanto ricostruito, i due adulti avrebbero bendato i fratellini in un bosco fingendo un gioco, lasciando loro degli zaini con dentro vestiti di ricambio, frutta, pacchetti di biscotti e bottiglie d’acqua, prima di allontanarsi. I due sono accusati di violenza domestica e abbandono di minore. La famiglia della donna ne aveva denunciato la scomparsa l’11 maggio.