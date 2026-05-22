La combo labbra dell’estate? Scrub e balsamo a base di Montepulciano d’Abruzzo!

Scrub e balsamo a base di Montepulciano d’Abruzzo e olio di vinaccioli in combo per la protezione e il comfort delle labbra nella stagione calda

Con l’arrivo della stagione calda, la cura delle labbra diventa un gesto essenziale ma spesso trascurato. Sole, vento, sbalzi di temperatura e disidratazione mettono infatti a dura prova la barriera labiale, rendendo necessario un approccio mirato che unisca protezione, nutrimento e trattamento.

La combo lipcare di Mo’Stò Beauty è l’essenziale per proteggere le labbra: una routine composta da scrub e balsamo labbra pensata per preparare, rigenerare e proteggere le labbra quotidianamente, trasformando la skincare in un rituale semplice ma efficace.

Una routine in due step: preparare e nutrire

La strategia lipcare di Mo’Stò si basa su un principio essenziale: esfoliare per rinnovare e nutrire per proteggere.

DELULU, lo scrub labbra, elimina delicatamente le cellule morte e leviga la superficie, preparando la pelle a ricevere i trattamenti successivi.

BAE, il lip balm rimpolpante, completa il rituale con un’azione nutriente e protettiva che aiuta a mantenere le labbra morbide, elastiche e visibilmente più sane.

Una sinergia semplice ma efficace che rende la lipcare un gesto quotidiano, soprattutto nei mesi più caldi, quando le labbra sono più esposte e vulnerabili.

Il cuore della formula: la vigna come fonte di bellezza

Alla base della filosofia Mo’Stò c’è un legame profondo con la tradizione vitivinicola abruzzese e un approccio circolare alla bellezza. Il brand nasce infatti in Abruzzo con l’obiettivo di trasformare ingredienti naturali e scarti della vinificazione in cosmetici performanti e sostenibili.

Protagonisti della linea lipcare sono l’olio di vinaccioli e l’acqua attiva di Montepulciano d’Abruzzo, due attivi che uniscono efficacia cosmetica e valorizzazione del territorio.

L’olio di vinaccioli, ricavato dai semi dell’uva Montepulciano d’Abruzzo e spremuto a freddo, è ricco di polifenoli, vitamina E e acidi grassi essenziali. Nutre in profondità, protegge dai radicali liberi e contribuisce a mantenere le labbra elastiche e morbide, rappresentando un esempio concreto di economia circolare applicata alla skincare.

L’acqua attiva di Montepulciano d’Abruzzo, invece, apporta proprietà lenitive, idratanti e antiossidanti grazie alla presenza di polifenoli, antociani e sali minerali. Aiuta a rinforzare la barriera cutanea e dona comfort immediato, trasformando la cura delle labbra in un gesto sensoriale e rigenerante.

DELULU: Scrub labbra che leviga e rinnova

Uno scrub labbra dalla texture piacevole, formulato con zucchero ad azione levigante per eliminare delicatamente le cellule morte. Arricchito con acqua attiva di vino dell’Abruzzo e altri ingredienti antiossidanti e nutrienti, lascia le labbra morbide, levigate e visibilmente più sane.