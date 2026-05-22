Il film “Iddu – L’ultimo padrino” stasera su Rai 3: la trama

“Iddu – L’ultimo padrino”, un film del 2024 scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, stasera su Rai 3: la trama
Venerdì 22 maggio 2026 alle 21:30 Rai 3 propone in prima visione il film “Iddu – L’ultimo padrino”, liberamente ispirato a un fatto avvenuto durante la latitanza di Matteo Messina Denaro.
Nella Sicilia dei primi anni 2000, Catello Palumbo, un ex politico locale democristiano di origini campane, condannato a sei anni per concorso esterno in associazione di tipo mafioso nel carcere di Cuneo, si vede offrire la libertà da parte dei servizi segreti in cambio del suo aiuto nel catturare il suo figlioccio d’un tempo: il boss mafioso Matteo.[1]
Catello comincia quindi una corrispondenza epistolare con quest’ultimo, ormai stanco della sua vita da latitante, nella speranza di indurlo a rivelare per errore, in uno dei suoi pizzini, il proprio nascondiglio.
Il piano di Catello, tuttavia, fallisce, e finiscono arrestati solo i familiari di Matteo, i quali, per vendetta, faranno poi ammazzare il genero dell’ex-sindaco.