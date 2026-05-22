Gianni Fiorellino in concerto alla Reggia di Caserta il 24 giugno

Mercoledì 24 giugno alle ore 21:00, una delle cornici storiche più prestigiose al mondo (Patrimonio UNESCO), la Piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta, ospiterà il concerto di Gianni Fiorellino

Mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 21:00, una delle cornici storiche più prestigiose al mondo (Patrimonio UNESCO), la Piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta, ospiterà il concerto di Gianni Fiorellino organizzato da Leone Produzioni di Melania D’Agostino. La serata sarà condotta da Maria Grazia Cucinotta. Ospiti confermati: Federico Zampaglione dei Tiromancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Colella. Si ringrazia il Comune di Caserta e Massimo Vecchione, organizzatore degli eventi alla Reggia di Caserta. Kiss Kiss Italia è la radio partner dell’evento.

L’evento che vedrà protagonista Gianni Fiorellino in Piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta non si configura come un semplice concerto, ma come un appuntamento monumentale capace di coniugare il prestigio di un sito con la forza della musica contemporanea. Dopo aver fatto tremare lo Stadio Diego Armando Maradona con 17.000 fan e aver conquistato l’Arena Flegrea insieme alla leggenda del rock Mike Terrana, Fiorellino compie un ulteriore salto qualitativo verso un rito collettivo con una produzione mastodontica targata Leone Produzioni.

La conduzione di Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema mondiale, e la presenza di ospiti come Federico Zampaglione dei Tiromancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Colella, assicurano l’eccezionalità della serata, garantendo un richiamo pop capace di attrarre un pubblico trasversale. Il versante sonoro sarà affidato a una formazione d’eccellenza composta da Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso e dalle chitarre graffianti di Davide Carusone e Valentino Francavilla. Arricchiranno la narrazione un’orchestra di grandi professionisti e un corpo di ballo di 24 elementi guidato dall’Accademia “Il Dito nell’Occhio”.

Il valore culturale dell’iniziativa è arricchito dal legame con la storia del territorio acquisendo un profondo significato istituzionale. Non si tratterà solo di un’esperienza sonora, ma di uno spettacolo totale e altamente “televisivo”, arricchito da un’orchestra di grandi musicisti e da un corpo di ballo, ideale per la narrazione visiva dei media e dei social.

Questa tappa rappresenta infine il coronamento della maturità artistica di Gianni Fiorellino, un artista poliedrico capace di spaziare dalla musica alla letteratura — come dimostra il successo del suo primo libro “Solo se c’è amore”, bestseller su Amazon per sette mesi — e di mantenere una connessione fortissima con le nuove generazioni, testimoniata dai milioni di visualizzazioni sui suoi canali social.

Biglietti disponibili su: https://www.ticketone.it/event/gianni-fiorellino-reggia-di-caserta-21022232/