Biodiversità, Mattarella: “Non dobbiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso”

Il Presidente ha ricevuto la “Carta per la tutela della Biodiversità marina”

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità 2026, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte al convegno celebrativo per il 40° anniversario della Fondazione Marevivo, svolto presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano. Indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la biodiversità – la ricchezza della vita, a livello di ecosistemi, specie e geni, sul nostro Pianeta – la Giornata ricorda l’adozione ufficiale del testo della Convenzione sulla Diversità Biologica, avvenuta a Nairobi il 22 maggio 1992.

In occasione della manifestazione, in diverse aree della Tenuta di Castelporziano, è stata allestita un’area espositiva, curata dalla Fondazione Marevivo e dal CNR, che il Capo dello Stato ha visitato al suo arrivo, prima dell’inizio del panel. Lo spazio espositivo ha interessato il Cortile dell’Orologio, il Chiosco interno, il Portico e lo Scalone.

Con le sue circa 1.200 specie vegetali e oltre 3.500 specie animali, oltre a importanti ambienti umidi naturali, la Tenuta Presidenziale di Castelporziano è un’area di grande valore naturalistico, in cui è attivo un percorso di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità presente.

Al termine del convegno, Giulio Cesare Baracca e Arianna Capri, studenti della Fondazione Marevivo, hanno letto la “Carta per la tutela della Biodiversità marina”, per poi consegnarla al Capo dello Stato.

All’evento hanno partecipato Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca, e Pierpaolo Ribuffo, Capo del Dipartimento per le politiche del mare, in rappresentanza del Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare.