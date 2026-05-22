Antartide: ENEA, al via selezioni per personale tecnico-scientifico

2 tecnici e 3 ricercatori saranno impiegati per circa 12 mesi presso la base italo-francese Concordia in Antartide

ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha aperto le selezioni per il reclutamento di personale tecnico-scientifico che prenderà parte alla prossima spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA).

I tecnici e ricercatori selezionati saranno impiegati presso la base italo-francese Concordia all’interno del continente antartico per la prossima Campagna invernale (novembre 2026 – novembre 2027), dove il team italiano lavorerà in sinergia con quello francese, restando in completo isolamento per nove mesi. È possibile presentare la propria candidatura entro il 30 giugno 2026 accedendo al sito italiantartide.it.

Tra i profili destinati a Concordia per la missione invernale, che quest’anno coinvolgerà complessivamente 14 partecipanti tra italiani e francesi, si ricercano tre figure con esperienza in astrofisica, chimica/glaciologia e fisica dell’atmosfera e due tecnici esperti in ICT/radio ed elettronica. I partecipanti alla campagna invernale avranno la possibilità di vivere e lavorare in uno degli ambienti più sfidanti e straordinari del pianeta, essendo Concordia un avamposto completamente autonomo situato sul plateau antartico a 3.233 metri di altitudine, considerato, a causa delle temperature estreme e del buio totale durante i mesi invernali, un analogo terrestre di una stazione spaziale.

La selezione prevede una valutazione preliminare di titoli e requisiti, seguita da un colloquio individuale volto ad approfondire conoscenze tecniche, esperienze pregresse e professionalità del candidato in relazione al ruolo da ricoprire. Durante il colloquio sarà inoltre previsto un approfondimento psico-attitudinale finalizzato a valutare le caratteristiche personali e la compatibilità con il contesto operativo in ambienti estremi.

Il personale che ha superato la fase dei colloqui, parteciperà a un’ulteriore percorso di formazione, informazione e selezione, unitamente alle visite mediche specialistiche previste per il personale destinato a operare in Antartide.

Le figure professionali richeste nel dettaglio:

2 tecnici esperti in ICT/radio ed elettronica . Lavoreranno a Concordia durante la 23 a campagna invernale, da novembre 2026 a novembre 2027 . Per questo avviso possono presentare la candidatura solo dipendenti di Enti pubblici e Università muniti del benestare della struttura di appartenenza.

. Lavoreranno a Concordia durante la 23 campagna invernale, da novembre 2026 a novembre 2027 Per questo avviso possono presentare la candidatura solo dipendenti di Enti pubblici e Università muniti del benestare della struttura di appartenenza. 3 scientifici con competenze in astrofisica chimica/glaciologia e fisica dell’atmosfera. Lavoreranno a Concordia durante la 23a campagna invernale, da novembre 2026 a novembre 2027.

La notizia è stata pubblicata sul settimanale ENEAinform@