Al Arabiya: “L’annuncio dell’accordo Iran-Usa arriverà nelle prossime ore”

Tra i punti chiave del piano, citati dall’emittente ci sono il cessate il fuoco immediato

La bozza finale di accordo tra Usa e Iran, con la mediazione del Pakistan, potrebbe arrivare tra poche ore. Lo fa sapere la tv emiratina Al Arabiya che cita alcune sue fonti. L’accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente una volta annunciato ufficialmente da entrambe le parti.

Tra i punti chiave del piano, citati dall’emittente ci sono il cessate il fuoco immediato, completo, incondizionato su tutti i fronti, compresa la terra, il mare, l’aria; la libertà di navigazione nel Golfo Arabico, nello stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman; la fine delle operazioni militari; inoltre il progetto di accordo ribadisce il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.