A “Elisir” oggi su Rai 3 tutto sulla miopia

La miopia, un difetto della vista sempre più diffuso a livello mondiale e che in Italia colpisce circa il 25% della popolazione. Perché si manifesta sempre più precocemente? Quanto incide l’uso eccessivo di computer e smartphone? E quale ruolo può avere la scarsa esposizione alla luce solare? Risponde il professor Paolo Nucci, direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, in apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 22 maggio alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nello spazio “In corpore sano” si parlerà di riscaldamento e stretching, esercizi importantissimi per tutti coloro che praticano sport o attività di qualsiasi genere. Le fasi di riscaldamento e stretching sono infatti fondamentali per prevenire infortuni e migliorare la funzionalità muscolo-articolare. Approfondirà questo argomento il dottor Tommaso Sciarra, responsabile dell’Unità Operativa di Fisiatria al Policlinico Militare Celio di Roma.

Infine, nella rubrica “Abc della salute”, focus sull’infarto: come identificarne correttamente i campanelli d’allarme e i sintomi iniziali? Quali sono le regole per il primo soccorso e quali le novità nella gestione ospedaliera di questo evento cardiaco? Risponderà a tutte le domande il professor Michele Gulizia, direttore della Struttura di Cardiologia all’Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania.