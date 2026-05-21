Valeria Marini pubblica la canzone “Divina”

“Divina”, il nuovo singolo di Valeria Marini, è già un successo sul web e sui social a pochi giorni dalla sua uscita. Un brano travolgente e magnetico

“Divina”, il nuovo singolo di Valeria Marini, è già un successo sul web e sui social a pochi giorni dalla sua uscita. Un brano travolgente e magnetico, nato da un’idea dei DJ e musicisti Stefano Coco e Devid Morrison, capace di conquistare fin dal primo ascolto grazie a sonorità coinvolgenti, ritmo energico e un’atmosfera glamour e seducente.

“Divina” (Testo e Musica di Stefano Ragosta, Devid Morrison e Valeria Marini) è un inno all’universo femminile, alla sensualità, alla libertà e all’amore, raccontati con l’inconfondibile stile brillante e passionale di Valeria Marini.

Grande attenzione anche per il videoclip ufficiale, già virale online, che rende omaggio al celebre film 9½ Weeks attraverso una reinterpretazione elegante, ironica e contemporanea delle sue iconiche scene di seduzione. Nel video, Valeria Marini rilegge con fascino e autoironia alcune atmosfere rese celebri da Kim Basinger e Mickey Rourke.

Tra le location più suggestive spicca la scenografica Piazza di Spagna, dove Valeria sfila indossando l’iconico abito “Rosso Valentino”, scelto appositamente per lei da Valentino Garavani.

«In tutte le donne esiste una parte divina: bisogna soltanto farla emergere ed esaltarla, meglio ancora se a ritmo di musica», afferma Valeria Marini.

Il videoclip di “Divina” è stato girato tra Roma e la splendida “Villa dei Desideri” di Cerveteri, con la regia di Davide Legni e la produzione di DL Multimedia Production. Il progetto, coordinato da Antonio Orso, è edito e prodotto da Novalis Music, con il contributo speciale di Niccolò Carosi.

Nel cast del videoclip anche Sara Tommasi nel ruolo dell’assistente personale di Valeria e Marco Raffaelli, che interpreta con ironia il personaggio ispirato a Mickey Rourke.

Il videoclip ufficiale di “Divina” è già disponibile su YouTube MusicNovalis: https://www.youtube.com/watch?v=8VCvGdrFlIM

Sito Valeria Marini: www.valeriamarini.com/

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