Su Rai 2 “Ore 14 Sera” con approfondimenti su Garlasco, Modena e sulla casa nel bosco

Torna giovedì 21 maggio alle 21.20 su Rai 2 l’appuntamento con “Ore 14 Sera”, il programma condotto da Milo Infante

Torna giovedì 21 maggio alle 21.20 su Rai 2 l’appuntamento con “Ore 14 Sera”, il programma condotto da Milo Infante. Tra gli argomenti oggetto di approfondimento con interviste esclusive, la vicenda di Modena, gli sviluppi legati alle vicissitudini della famiglia della casa nel bosco, con i coniugi Trevallion separati dai loro figli da 181 giorni, e, infine, una pagina dedicata al giallo di Garlasco con documenti inediti ed esclusivi, a partire dal mistero dei capelli nel lavandino di casa Poggi, mai repertati e scomparsi dalla scena del crimine.

Tra gli ospiti della puntata, la direttrice de LaPresse Alessia Lautone, la conduttrice Monica Leofreddi, Francesco Borgonovo, vicedirettore de “La Verità”, l’avvocato penalista Saverio Macrì, la psichiatra Sarah Viola. In studio ci saranno anche il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, il direttore di “Gente” Umberto Brindani, Luciano Garofano, ex comandante del Ris, i giornalisti Rita Cavallaro, Luca Fazzo, Ilenia Petracalvina e lo scrittore e giallista Piero Colaprico in collegamento.