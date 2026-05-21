Stamani a “Elisir” si parla di herpes e nevralgie

Si occuperà di herpes e nevralgia, per cominciare, la puntata di Elisir, in onda oggi, giovedì 21 maggio alle 10.50 su Rai 3, con un approfondimento sulla complicanza più dolorosa del fuoco di Sant’Antonio, la nevralgia post-erpetica, che può persistere per tre mesi e oltre, dopo la guarigione delle vescicole. Quali sono i farmaci e i trattamenti che possono aiutare a gestire il dolore? Risponderà a questa e a molte altre domande il professor Paolo Notaro, direttore della Struttura Complessa di Terapia del Dolore dell’Ospedale Niguarda di Milano.

Nello spazio successivo, “Mangiarsano”, si parlerà delle protagoniste delle tavole estive: le insalate. Quali sono le regole per comporre dei piatti unici, appetitosi e ben bilanciati e quali combinazioni di ingredienti garantiscono sazietà, energia e idratazione, senza appesantire? Lo spiegherà Tiziana Stallone, biologa nutrizionista e docente all’Università di Roma Tor Vergata.

Finale di puntata dedicato alla psicologia con lo spazio “Serena…mente”, che approfondirà le dinamiche delle relazioni di coppia: cosa rende una relazione solida e duratura? Come si costruisce il giusto equilibrio tra amore, fiducia, rispetto e comunicazione? Attraverso quali fasi deve necessariamente passare un rapporto che possa definirsi maturo? Approfondirà questo argomento la professoressa Anna Maria Giannini, direttore del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma.

Elisir è il programma quotidiano di medicina di Rai3, condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi.