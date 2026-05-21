Oroscopo di oggi, giovedì 21 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 21 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata operosa, sfruttiamola quindi al meglio, concentrandoci su quei progetti che hanno bisogno di essere consolidati e riaffermati. C’è voglia di costruire, non solo di immaginare. Possiamo puntare a scambi produttivi e intese sincere.
Toro
Il Sole e la Luna in congiunzione, insieme con Mercurio, favoriscono applicazione e precisione, mentre Giove in Cancro premia la dedizione. La fretta è controproducente. Plutone in quadrato ci ammonisce a non strafare e a rispettare i nostri tempi.
Gemelli
Chiarezza mentale e fermezza ci sostengono nelle decisioni. Usiamo razionalità e acume per guidare la nostra vita. Andiamo dritti al punto. In ambito affettivo oggi vincono la trasparenza e l’ascolto. Le parole sincere rafforzano tutti i legami.
Cancro
Ancora tripletta di pianeti in sestile. Il Sole, la Luna e Mercurio in Toro ci garantiscono grande velocità e progressi. L’energia è focalizzata e fluida. Potrebbe giungere una risposta così tanto attesa. È ora di issare le vele, il vento adesso gira a nostro favore.
Leone
Una potente iniezione di emotività positiva. L’amore sboccia, la felicità domestica è al culmine e i sentimenti vengono espressi con spontaneità. La gioia che percepiamo viene canalizzata anche nella sfera professionale, ottenendo supporto dai colleghi.
Vergine
Un incontro inaspettato con un vecchio amico ci regala dolcezza e un senso di continuità. Riscopriamo un passatempo che avevamo accantonato. Il passato ci offre una risorsa, che ci può essere utile per risolvere un piccolo problema pratico del presente.
Bilancia
Siamo in attesa di una risposta, ma il cielo ci invita a non forzare la mano. Nel frattempo, dedichiamoci alla cura del nostro giardino o di una pianta. Se Giove e Saturno ostili sembrano rallentare gli affari, è il segnale che dobbiamo rivedere i piani nei dettagli.
Scorpione
Le opposizioni del Sole e di Mercurio incrinano il nostro profondo ottimismo. Facciamo fluire le energie e torniamo a visualizzare il nostro percorso. Riscopriamo e facciamo rivivere un nostro talento artistico che può aumentare e sviluppare l’autostima.
Sagittario
Siamo pervasi da un grande entusiasmo e da una vivida ispirazione per una nuova avventura. Nonostante la fretta, prendiamo tempo per mappare l’idea. La nostra creatività è senza limiti e ci guida a intravedere un forte potenziale anche in un terreno arido.
Capricorno
Non dobbiamo vincere a ogni costo, ma dimostrare la nostra superiorità intellettuale con intuizioni originali. Non trasformiamo le parole in armi. Manteniamo la calma e usiamo l’astuzia per ottenere il risultato voluto, senza compromettere le relazioni.
Acquario
Potremmo percepire troppa pressione o capire che le nostre scelte sono costantemente messe in discussione. Non dobbiamo cedere alla stanchezza. Se vediamo che non vale la pena lottare, riconosciamolo con saggezza e lasciamo andare quella situazione.
Pesci
Fidiamoci a occhi chiusi di ciò che ci fa sentire vivi. Il nostro indiscusso valore è pronto a manifestarsi al meglio. La chiave è la messa a fuoco. Sviluppiamo i talenti inespressi: potremmo scoprire doti nascoste impensabili. Prestiamo attenzione ai segnali.