Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce: una di loro è morta, l’altra è grave

L’uomo, che aveva un tasso alcolico 4 volte oltre il consentito, non si è fermato a prestare soccorso, ma si è poi costiuito

La scorsa notte a Milano, un uomo ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che stavano attraversando le strisce pedonali in via Carnia. Una delle due è morta, l’altra è grave.

Il guidatore, un 39enne, era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi. Poco dopo si è recato in una stazione della Polizia Locale per costituirsi. L’uomo, dai primi test, è risultato positivo all’alcol test – con un tasso di quattro volte superiore al limite consentito – e al narcotest. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l’aggravante dello stato di ebbrezza e dell’assunzione di stupefacenti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)