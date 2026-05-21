La proposta di Merz: concedere all’Ucraina lo status di “membro associato” Ue


Lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen e Costa

unione europea ucraina

In una lettera indirizzata ai leader dell’Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di concedere all’Ucraina lo status di “membro associato” dell’Unione europea, prima della sua piena adesione: “È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica nei vari Stati membri. Tuttavia, in vista del processo di pace, non abbiamo tempo per ulteriori ritardi. È giunto il momento di procedere con coraggio nell’integrazione europea dell’Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti”.

All’Ucraina è stato concesso lo status ufficiale di Paese candidato all’adesione all’Ue nel dicembre 2023, ma i negoziati di adesione sono bloccati da allora a causa del veto dell’Ungheria di Viktor Orban. La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi del 12 aprile ha cambiato la situazione e la Germania e la maggior parte degli altri Paesi dell’Ue sperano che questi negoziati inizino ufficialmente, sebbene siano già in corso colloqui informali con Kiev.