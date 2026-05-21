La proposta di Merz: concedere all’Ucraina lo status di “membro associato” Ue

Lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen e Costa

In una lettera indirizzata ai leader dell’Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di concedere all’Ucraina lo status di “membro associato” dell’Unione europea, prima della sua piena adesione: “È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica nei vari Stati membri. Tuttavia, in vista del processo di pace, non abbiamo tempo per ulteriori ritardi. È giunto il momento di procedere con coraggio nell’integrazione europea dell’Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti”.

All’Ucraina è stato concesso lo status ufficiale di Paese candidato all’adesione all’Ue nel dicembre 2023, ma i negoziati di adesione sono bloccati da allora a causa del veto dell’Ungheria di Viktor Orban. La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi del 12 aprile ha cambiato la situazione e la Germania e la maggior parte degli altri Paesi dell’Ue sperano che questi negoziati inizino ufficialmente, sebbene siano già in corso colloqui informali con Kiev.