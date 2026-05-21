LEO NOIR: esce il 22 maggio “10, 100, 1000 voci”, il nuovo singolo

Il 22 maggio arriva “10, 100, 1000 voci”, il nuovo singolo di Leo Noir, una canzone che sceglie la delicatezza per attraversare temi urgenti e profondi

Arriva “10, 100, 1000 voci”, il nuovo singolo di Leo Noir, una canzone che sceglie la delicatezza per attraversare temi urgenti e profondi: la violenza di genere, l’emarginazione, la solitudine di chi resta in silenzio troppo a lungo e la possibilità di rinascere grazie alla presenza degli altri. Ad anticipare la release, un video-manifesto.

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“10, 100, 1000 voci” racconta la forza che nasce quando le persone si uniscono. Le piazze piene, i corpi presenti, le mani tese, la comunità che rompe il senso di abbandono vissuto da molte vittime di violenza. Un coro che non sovrasta, ma sostiene. Che non parla al posto di qualcuno, ma sceglie di esserci.

Con sonorità pop, R&B e sfumature soul, Leo Noir costruisce un brano intimo e insieme collettivo, che si apre lentamente come spazio d’ascolto. Un luogo emotivo in cui il dolore non viene esibito, ma accolto; in cui la fragilità non è isolamento, ma punto di partenza per ritrovare voce.

“10, 100, 1000 voci” nasce dall’incontro tra musica e impegno personale dell’artista. Dentro il brano vive anche il ricordo del trasferimento a Bologna: città in cui Leo Noir si è ritrovata e riscoperta, riconoscendo quanto il sentirsi accolti possa cambiare una storia. Per questo, la canzone si rivolge alle persone socializzate come donne, alle persone trans, queer, a chiunque abbia conosciuto l’esclusione: nessunə è solə.