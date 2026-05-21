L’Aston Villa vince l’Europa League e il principe William si scatena sugli spalti

“Serata incredibile!!”, ha poi scritto William in una storia pubblicata sui social

Il principe William ha catturato gli obiettivi delle telecamere durante la finale di Europa League per la sua sfrenata esultanza sugli spalti alla vittoria dell’Aston Villa di cui è grande tifoso. Una passione che coltiva da ragazzo e che oggi è più forte che mai. E non poteva mancare a Istanbul dove la squadra ha dominato sul Friburgo.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

In una clip diventata virale sui social, il futuro re d’Inghilterra, prima concentratissimo, si alza in piedi festeggiando – come un qualsiasi tifoso – il primo dei 3 gol che hanno permesso agli 11 in campo di conquistare il titolo. “Serata incredibile!!”, ha poi scritto William in una storia pubblicata sui social. “Congratulazioni a tutti i giocatori, alla squadra, allo staff e a tutti coloro che sono legati al club! Sono passati 44 anni dall’ultima volta che abbiamo vinto un trofeo europeo!”, ha aggiunto.