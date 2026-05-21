Il progetto de “La città infinita”, a “Geo” oggi su Rai 3

Un progetto educativo di bellezza e di pace è al centro della nuova puntata di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo oggi su Rai 3

Un progetto educativo di bellezza e di pace è al centro della nuova puntata di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 21 maggio alle 16.10 su Rai 3.

Un’idea che valorizza la capacità di stare e costruire insieme, di mettersi in relazione, di confrontarsi per condividere idee e progetti, a partire da materiali di scarto. Nato vent’anni fa, nel tempo ha coinvolto migliaia di bambini, ma anche adulti. Un progetto magico già dal titolo: “La città infinita”.

Ospiti di Sveva Sagramola Mao Fusina, ideatore della “Città infinita”, architetto che – dal giorno della laurea – ha scelto di non costruire edifici, ma relazioni tra le persone e Roberta Genova che ha sviluppato il progetto in Spagna. Entrambi si occupano di progetti a favore dell’infanzia, nelle scuole e in contesti educativi e artistici.

“Geo” è anche online su RaiPlay.it