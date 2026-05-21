Flotilla, Tajani chiede sanzioni all’Europa per Ben-Gvir

“Inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla”

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto su X che: “A nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all’Alto Rappresentante Kaja Kallas di includere nella prossima discussione dei Ministri degli Esteri UE l’adozione di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani“.

A nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all’Alto Rappresentante @kajakallas di includere nella prossima discussione dei Ministri degli Esteri UE l’adozione di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 21, 2026