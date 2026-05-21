È online il bando dei Premi Tuttoteatro.com 2026 “Dante Cappelletti” e “Renato Nicolini”

Online il bando della ventesima edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti”, affiancato dalla tredicesima edizione del Premio “Renato Nicolini”

È online il bando del Premio Tuttoteatro.com 2026 alle arti sceniche “Dante Cappelletti”, che celebra quest’anno la sua ventesima edizione, accanto al Premio “Renato Nicolini”, giunto alla tredicesima.

Ideati da Mariateresa Surianello e diretti da Massimo Marino e Attilio Scarpellini, i Premi Tuttoteatro.com continuano a occupare un posto centrale nel panorama della ricerca scenica contemporanea, sostenendo progetti che attraversano linguaggi, forme e discipline senza aderire a categorie prestabilite.

Fin dalla sua nascita, nel 2004, il Premio “Dante Cappelletti” si distingue per un’impostazione radicalmente aperta: nessuna separazione tra teatro, danza, musica, arti visive o performance, nessuna gerarchia tra artiste e artisti provenienti da percorsi differenti. Al centro resta il progetto scenico, la sua urgenza, la sua capacità di aprire immaginari e nuove possibilità di relazione con il presente.

Il bando è rivolto ad artiste e artisti singoli e gruppi italiani, comunitari ed extracomunitari, senza limiti di età. Ai candidati è richiesta la presentazione di un progetto di spettacolo in forma scritta, accompagnato dal curriculum e da eventuali materiali video, audio o fotografici. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online entro le ore 18.00 del 2 settembre 2026 attraverso il sito di Tuttoteatro.com.

Tra tutti i progetti pervenuti, la giuria selezionerà venti semifinalisti che presenteranno uno studio scenico allo Spazio Rossellini di Roma dal 29 ottobre all’1 novembre 2026. I sette finalisti accederanno poi alla fase finale, in programma dal 26 al 29 novembre 2026, sempre allo Spazio Rossellini. L’opera vincitrice riceverà un premio di 6.000 euro come contributo alla produzione.

In un panorama sempre più orientato alla rapidità della produzione e del consumo culturale, il Premio di Tuttoteatro.com continua a difendere il valore della ricerca, della sperimentazione e del tempo necessario ai processi creativi. Il bando completo e le modalità di partecipazione sono disponibili su tuttoteatro.com.

Accanto al Premio “Dante Cappelletti”, sarà assegnato anche il Premio Tuttoteatro.com “Renato Nicolini”, destinato a una personalità della cultura che si sia distinta nella progettazione, nella cura e nel sostegno delle attività artistiche e culturali, contribuendo a rinnovare il rapporto tra cultura, spazio pubblico e comunità.

La giuria, presieduta da Grazia Maria Ballerini, è composta da Massimo Marino, Lucia Medri, Elisabetta Reale, Attilio Scarpellini e Mariateresa Surianello.

Tuttoteatro.com presenta una rinnovata organizzazione dei contenuti del sito, accompagnata da una nuova veste grafica orientata a una fruizione più chiara, strutturata e coerente con l’evoluzione delle attività dell’Associazione.

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