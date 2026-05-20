Su Rai 4 la 14/a stagione di Delitti in Paradiso con gli episodi 5 e 6: la trama

Stasera su Rai 4 in replica la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso con gli episodi “La partita della vita” e “Il giustiziere”

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4 in replica la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso con due nuovi episodi.

Nell’episodio 5 “La partita della vita”, una giovane promessa del calcio femminile viene trovata morta negli spogliatoi durante l’intervallo di una partita. Causa della morte: un proiettile che qualcuno le ha sparato nella coscia destra. Ma chi, come, quando e perché?

Nell’episodio 6 “Il giustiziere”, un truffatore seriale, a caccia di donne ingenue e romantiche da cui farsi dare denaro spacciandosi per un innamorato in difficoltà, viene trovato morto nella sua villa. Un tassista dell’isola sembra essere suo complice.