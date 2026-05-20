Stasera su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori con gli episodi 7 e 8: la trama

Stasera su Rai 2 “Mare Fuori 6”: storie interrotte tra errori e riscatto. La trama degli episodi 7 e 8 intitolati “La vita adulta” e “Una nuova vita”

Mercoledì 20 maggio 2026 arriva su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori. Al centro delle vicende dell’IPM di Napoli c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra complessi conflitti familiari e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà vicende segnate dal crimine e dalla possibilità di un riscatto dagli errori. Parallelamente, altri ragazzi affronteranno le conseguenze delle proprie azioni, mentre gli adulti, fuori e dentro il carcere, saranno messi di fronte alle loro responsabilità.

Nell’episodio 7 “La vita adulta”, tra Rosa, Annarella e Sharon c’è uno scambio di rivelazioni su Carmela e su Simone. Lorenza e Sofia fanno progetti per una nuova vita insieme, ma, alle loro spalle, anche Federico e Samuele fanno progetti che le riguardano. Dobermann vorrebbe lasciare Marta al suo destino ma Micciarella si è messo in testa di salvare la ragazza.

Nell’episodio 8 “Una nuova vita”, in ospedale Alina lotta tra la vita e la morte mentre Pino sprofonda nella disperazione. Le conseguenze di questa situazione si riversano su tutto l’IPM. Massimo è costretto a dare uno struggente addio a Maria e Rosa, la quale ha deciso di rompere definitivamente ogni legame con il suo passato criminale. Marta scopre un amico in Micciarella.