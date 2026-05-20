Risate e ironia al teatro san Paolo di Rivoli (To) con “Donnacce”

Risate e ironia al teatro san Paolo di Rivoli (To) sabato 23 maggio. In scena la commedia su Tullia e Tecla, due ex prostitute tra sogni, equivoci e colpi di scena

Il teatro san Paolo di Rivoli (To) si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento della stagione teatrale curata dal direttore artistico Niko Ferrucci, all’insegna del divertimento e della buona compagnia. Sabato 23 maggio il sipario si alzerà su uno spettacolo comico tutto da gustare dal titolo “Donnacce”, pensato per regalare al pubblico una serata di risate e leggerezza. A partire dalle ore 21.00, il palco del teatro diventerà il centro di una coinvolgente performance, con ritmo brillante, situazioni esilaranti e dialoghi frizzanti, lo spettacolo promette di trascinare il pubblico in un vortice di comicità e ironia. La commedia racconta la storia di Tullia e Tecla, due donne di mezza età che hanno trascorso la loro vita lavorando come prostitute e che convivono in un piccolo appartamento di periferia. Stanche della vita che hanno condotto e della crisi del loro mestiere, decidono di ritirarsi e concedersi finalmente una vacanza per cambiare vita. Mentre si preparano a partire, tra battute ironiche e ricordi del passato emergono le difficoltà, le delusioni e le speranze che hanno segnato la loro esistenza. L’arrivo improvviso di un uomo misterioso sconvolge però i loro piani e dà origine a una serie di situazioni comiche e imprevedibili. Tra litigi, equivoci e momenti di solidarietà, le due donne si trovano a fare i conti con la realtà e con i propri sogni. La storia alterna momenti di comicità a riflessioni più profonde sulla solitudine, la dignità e l’amicizia. Nonostante le difficoltà, Tullia e Tecla dimostrano una grande forza e capacità di reagire alle ingiustizie della vita. Il rapporto tra le due protagoniste diventa così il vero cuore della commedia. Alla fine, tra risate e colpi di scena, emerge un messaggio di umanità e di speranza. L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per vivere il teatro in modo conviviale, riscoprendo il piacere della risata condivisa e dell’incontro con la cultura dal vivo. In un’atmosfera accogliente e familiare, il teatro san Paolo di Rivoli conferma ancora una volta la propria vocazione a essere un punto di riferimento per la vita culturale del territorio. La serata offrirà al pubblico uno spettacolo dinamico e coinvolgente, capace di alternare momenti di comicità immediata a scene più sottili e ricche di sfumature, mantenendo sempre alto il ritmo e l’attenzione degli spettatori. Tra gli interpreti segnaliamo Sergio Cardinale, Mauro Stante e Tony Skandal. Il costo del biglietto è di 20 euro, prezzo accessibile che permette a tutti di partecipare a una serata all’insegna del buon umore e del teatro dal vivo. L’invito è rivolto a tutti: appassionati di teatro, gruppi di amici, famiglie e chiunque abbia voglia di concedersi una pausa dalla routine quotidiana per trascorrere qualche ora in compagnia del sorriso. L’appuntamento è quindi per sabato 23 maggio. Le luci si accenderanno alle 21.00 e, da quel momento, non resterà che lasciarsi trasportare dal piacere di ridere insieme. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 3472211204.