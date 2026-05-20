Oroscopo di oggi, mercoledì 20 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La giornata rallenta, ma non è tempo perso, è un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Marte e Giove tirano in direzioni opposte: trovare il ritmo giusto è arte. Anche l’attesa può essere utile.
Toro
Vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Giove in Cancro non ci abbandona e ci aiuta a guardare oltre, donando senso e prospettiva alle cose.
Gemelli
Sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo ci dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Sul lavoro il clima si fa piuttosto disteso e creativo. Possiamo esprimere al meglio quello che ci anima.
Cancro
Il Sole, la Luna e Mercurio in sestile creano un periodo di grande padronanza e abilità professionale. La nostra precisione è la chiave per vincere. Nessuna scorciatoia. Barbanera consiglia di credere nell’impegno meticoloso e nell’apprendimento pratico.
Leone
Venere in Gemelli e Nettuno in Ariete ci guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Il Sole e la Luna quadrati causano tensioni professionali o emotive. Dedichiamo tempo di qualità alla coppia.
Vergine
È un momento di felicità appagante in famiglia e con tutte le persone care. Un desiderio profondo si realizza, portando un senso di completezza. Esprimiamo il nostro affetto senza riserve e sfruttiamo questa armonia per risolvere vecchi dissapori.
Bilancia
Una forte spinta alla libertà ci rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire di sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Dobbiamo stare attenti a non fare promesse che non possiamo mantenere, per colpa dell’eccessiva euforia.
Scorpione
Anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Si dice che il nuoto sia uno sport completo. Pensiamo di fare un salto in piscina per liberare l’energia repressa.
Sagittario
Se c’è un qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C’è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Ringraziamo anche le esperienze faticose, perché hanno reso sicuramente più vero il nostro sentire.
Capricorno
Siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Assumiamoci la responsabilità di guidare un gruppo. La chiarezza delle intenzioni ci protegge da critiche.
Acquario
Si manifesta un’opportunità finanziaria o professionale, ma le quadrature del Sole e della Luna ci impongono di verificare ogni aspetto del bilancio. Se stiamo avviando una nuova attività, dedichiamo più tempo alla verifica della sua reale necessità sul mercato.
Pesci
Ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane: mangiare bene, dormire e dire qualche no, quando serve. Ogni gesto semplice ristora l’anima. La moderazione diventa cura: meno e meglio, anche nei gesti quotidiani. Il corpo è il nostro tempio.