Meloni accoglie Modi: India-Italia alleanza che guarda al futuro: tecnologia, energia e valori comuni

Si tratta della prima missione ufficiale nella Capitale di un primo ministro indiano negli ultimi 26 anni

La premier Giorgia Meloni ha accolto nel casino del Bel respiro di Villa Pamhilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi.

Per Modi si tratta della prima visita bilaterale in Italia, dopo la partecipazione al G7 di Borgo Egnazia nel giugno 2024 e al G20 di Roma nell’ottobre 2021. Si tratta inoltre della prima missione ufficiale a Roma di un primo ministro indiano negli ultimi 26 anni. “Oggi è una giornata storica per le relazioni tra le due nazioni”, ha dichiarato la premier.

MELONI: RAPPORTO SI ELEVA A PARTENARIATO STRATEGICO SPECIALE

Nel corso del loro incontro, i due capi di Governo hanno adottato una dichiarazione congiunta che eleva le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato strategico speciale. “La visita del premier indiano Narendra Modi in Italia rappresenta l’apice di un percorso che in questi anni abbiamo costruito con costanza e determinazione per riannodare i fili del rapporto fino a portarlo al livello più alto di sempre. Oggi eleviamo il nostro rapporto al livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto”. Ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro indiano. “Il mio amico Modi è alla guida dell’India ininterrottamente dal 2014, quella di oggi è la prima missione bilaterale in Italia dopo 26 anni. Con questa visita colmiamo questo vuoto e insieme decidiamo di rilanciare”, ha aggiunto Meloni.

“Ci siamo confrontati sulla crisi iraniana con l’auspicio comune che il negoziato possa andare avanti e trovare una conclusione positiva in un contesto che sappiamo essere molto precario”, ha continuato.

MELONI: OBIETTIVO INTERSCAMBIO COMMERCIALE A 20 MLD IN 3 ANNI

“Italia e India oggi sono più vicine che mai e possono esprimere le loro relazioni al massimo livello. Nell’ultimo anno ci sono stati tre business forum Italia-India e oltre 7 incontri che abbiamo avuto negli ultimi 3 anni e mezzo durante cui è nata un’amicizia sincera”, ha spiegato Meloni.

“Oggi le relazioni compiono un ulteriore salto di qualità: vogliamo far crescere il nostro interscambio commerciale fino a 20 miliardi, dagli attuali 14, nei prossimi tre anni. È un obiettivo molto ambizioso alla portata, in nostri sistemi sono altamente complementari”, ha sottolineato la premier.

I due leader sono stati impegnati con un pranzo di lavoro con i vertici di gruppi industriali italiani e indiani, nel corso del quale sarà promosso uno scambio di vedute sulle migliori modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica, commerciale e nel settore degli investimenti.

MELONI: 2027 SARÀ ANNO CULTURA E TURISMO

“La forza delle relazioni tra le nostre nazioni non si misura solo con la profondità dei rapporti politici o dei numeri economici, ma anche soprattutto dalla capacità di avvicinare sempre di più i nostri popoli per creare occasioni di conoscenza reciproca. Per questo abbiamo deciso di lanciare nel 2027 l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-India, un’occasione unica per far dialogare le nostre culture millenarie e renderle sempre più connesse”, ha annunciato la presidente.

MELONI CITA PROVERBIO INDIANO

“C’è una parola indiana, ‘parishram’, che significa ‘duro lavoro’, ‘impegno costante’, significa ‘fatica’. È una parola che mi dicono essere molto utilizzata in India e viene spesso utilizzata in un proverbio altrettanto popolare: ‘Parishram safalta ki kunji hai’, che significa ‘il duro lavoro è la chiave del successo’. Ecco, noi siamo abituati a costruire così le nostre relazioni: con un duro lavoro che però, alla fine, diventa successo”, ha concluso Meloni.

IL GELSO NERO DONATO DA MODI A MELONI

Meloni e Modi hanno assistito alla firma di una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell’agricoltura, dell’istruzione superiore, dei minerali critici, della cooperazione museale e del contrasto ai reati economico-finanziari. A concludere il bilaterale una cerimonia sul prato vicino al Casino del Bel respiro dove è stato piantato il gelso nero donato da Modi a Meloni. Entrambi aggiungeranno terra alla pianta, a suggellare l’amicizia tra le due nazioni.

MELONI: NOSTRO RAPPORTO HA RAGGIUNTO FASE DECISIVA

“Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia a un partenariato strategico speciale fondato sui valori di libertà e democrazia, nonché su una visione comune del futuro”, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X, stesso social dove ieri aveva pubblicato una foto di lei e Modi in visita al Colosseo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)