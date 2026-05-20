Mattarella riceve il primo ministro Modi: “Volontà comune d’intesificare la collaborazione”

Il Presidente: “La comunità indiana è molto apprezzata, opera in maniera dinamica, attiva e laboriosa”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Primo Ministro dell’India, Narendra Modi.

“La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica” e “manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione“. Lo ha affermato il presidente Mattarella.

“So – ha detto il capo dello Stato – che ha già incontrato il nostro primo ministro, che tra poco vi sarà un incontro tra i governi, tra la delegazione dei governi, che la rivedrà. So anche, mi è stato detto, che ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia. Desidero dirle che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro Paese”.

Il Presidente Mattarella 🇮🇹 ha ricevuto il Primo Ministro dell’India Narendra Modi 🇮🇳 pic.twitter.com/csHmpwRAS6 — Quirinale (@Quirinale) May 20, 2026

Era presente all’incontro il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.