Lodi, una biologa di 54 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto

È in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il fuggitivo

A Castelgerundo (Lodi), una biologa di 54 anni è stata accoltellata ieri sera da uno sconosciuto. Si era fermata in auto lungo la strada provinciale 27 per aiutare un uomo con il cane in difficoltà.

Dopo averle chiesto dei soldi, l’uomo l’ha però colpita per due volte, procurandole profonde ferite all’addome, per poi fuggire tra i campi. Un automobilista ha notato la donna accasciata in strada e ha immediatamente avvertito carabinieri. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Brescia: è in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il fuggitivo.