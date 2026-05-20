Il conto terzi nella cosmesi unisce ricerca, sicurezza e attenzione alle tendenze beauty

Il conto terzi cosmetico è diventato uno dei motori silenziosi dell’industria beauty contemporanea. Dietro gran parte delle creme, sieri, make-up e prodotti per la cura della persona presenti sugli scaffali della grande distribuzione, nelle farmacie e negli e-commerce, operano realtà specializzate che trasformano idee di brand in formule sicure, conformi alla normativa e coerenti con le tendenze di mercato.

Per PMI, startup beauty, farmacie con linea a marchio proprio, catene retail e imprenditori che desiderano entrare nel settore cosmetico, comprendere come funziona il conto terzi significa orientarsi tra ricerca, regolatorio, supply chain e marketing, evitando errori costosi e cogliendo tempestivamente le opportunità offerte da un mercato in forte evoluzione.

Lo scenario: come si è evoluto il conto terzi nella cosmesi

Il conto terzi cosmetico ha una lunga tradizione in Italia, ma è negli ultimi 10-15 anni che ha assunto un ruolo strategico nella filiera, parallelamente alla crescita del private label, all’esplosione dell’e-commerce e alla pressione regolatoria europea sulla sicurezza dei prodotti.

L’Italia è tra i principali attori globali del settore. Secondo i dati di Cosmetica Italia, il valore della produzione cosmetica italiana si aggira intorno a diversi miliardi di euro annui, con una quota significativa realizzata proprio da terzisti specializzati. L’export rappresenta una componente decisiva: le imprese italiane di conto terzi riforniscono brand di tutta Europa, del Medio Oriente e di altri mercati extra-UE, grazie a una combinazione di competenze chimico-formulative, flessibilità produttiva e capacità di interpretare il gusto estetico e sensoriale del consumatore.

Storicamente, il conto terzi era percepito come un semplice fornitore “esecutivo”: il brand definiva l’idea di prodotto e il terzista si limitava a tradurla in una formula e a produrla. Oggi questo schema è superato. Il conto terzi evoluto è un partner integrato che presidia diversi livelli:

ricerca e sviluppo (R&S) formulativa e sensoriale;

selezione delle materie prime e definizione del posizionamento tecnico del prodotto;

supporto regolatorio e compliance con il Regolamento cosmetico europeo;

test di efficacia e sicurezza, ove necessari;

scelte di packaging primario e secondario con attenzione alla sostenibilità;

scalabilità industriale e gestione lotti in logica just-in-time o programmata.

In questo contesto si inseriscono piattaforme e operatori specializzati come www.cosmeticofacile.it , che sintetizzano il percorso dalla formulazione al prodotto finito, rendendo accessibili processi un tempo riservati a poche grandi aziende e permettendo anche alle PMI di presidiare nicchie ad alto valore aggiunto.

Dati, statistiche e trend del conto terzi cosmetico

Per comprendere la portata del fenomeno del conto terzi cosmetico, è utile considerare alcuni ordini di grandezza. Secondo le rilevazioni di associazioni di categoria europee, una quota significativa dei prodotti cosmetici immessi sul mercato comunitario è realizzata, in tutto o in parte, da terzisti specializzati. In Italia, i produttori conto terzi rappresentano una porzione rilevante del tessuto industriale del settore, spesso concentrata in distretti ad alta intensità di know-how.

Il ruolo di questi operatori si è rafforzato grazie ad alcune dinamiche convergenti:

1. Crescita del private label e delle linee a marchio proprio

Nel retail, in particolare nella GDO e nelle catene specializzate, si registra una crescita costante delle linee a marchio del distributore. Report europei sul largo consumo mostrano come il private label abbia guadagnato quote significative in molte categorie, inclusa la cura della persona. Questo trend spinge retailer e gruppi distributivi a sviluppare gamme cosmetiche proprie, affidandosi a terzisti in grado di garantire qualità comparabile ai brand leader, ma con una struttura di costo e un time-to-market competitivi.

2. Esplosione delle nicchie e del “long tail” cosmetico

Il digitale ha moltiplicato i punti di contatto tra brand e consumatore. Piccole realtà possono oggi rivolgersi a community specifiche (pelli sensibili, target green, esigenze etniche, prodotti genderless, focus su singoli attivi funzionali) con un livello di personalizzazione inedito. Questo “long tail” del beauty è sostenibile solo se la produzione è abbastanza flessibile da gestire lotti contenuti, variazioni di formula, linee capsule e aggiornamenti frequenti. Il conto terzi strutturato diventa quindi un abilitatore industriale di questa frammentazione positiva dell’offerta.

3. Innovazione tecnologica e ricerca sugli ingredienti

Nel settore cosmetico, le innovazioni più rilevanti spesso riguardano:

nuovi attivi funzionali (peptidi, complessi fermentati, postbiotici, filtri solari di nuova generazione);

tecnologie di rilascio (incapsulazioni, vettori lipidici, sistemi “smart” per il rilascio controllato);

texture avanzate (gel-to-oil, balsami sensoriali, polveri trasformative).

Secondo analisi di mercato internazionali, la richiesta di prodotti “high performance” e dermocosmetici è cresciuta sensibilmente nell’ultimo decennio. I terzisti che investono in R&S riescono a intercettare questo trend, offrendo alle PMI l’accesso a soluzioni tecnologicamente avanzate senza la necessità di sostenere internamente costi elevati di laboratorio.

4. Centralità della sicurezza e della conformità normativa

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 ha alzato significativamente l’asticella in termini di sicurezza, tracciabilità e documentazione dei cosmetici immessi sul mercato europeo. Studi di settore mostrano come la componente regolatoria e documentale incida in maniera crescente sul costo e sui tempi di sviluppo di un nuovo prodotto. I produttori conto terzi strutturati, con un ufficio regolatorio interno, rappresentano quindi una risposta naturale per brand che non dispongono di risorse dedicate.

5. Sostenibilità e “clean beauty” come driver di scelta

Ricerche recenti sui consumatori europei e italiani evidenziano come una quota importante del pubblico dichiari di prestare attenzione a claim quali “naturale”, “biologico”, “vegan”, “senza” (senza siliconi, senza parabeni, ecc.) e a concetti più ampi legati alla responsabilità ambientale (pack riciclabili, riduzione della plastica, filiere tracciabili). Questo spinge i terzisti a rivedere formule e fornitori di materie prime, a introdurre packaging eco-compatibili e a supportare i brand nella strutturazione di claim coerenti e verificabili.

Sicurezza, regolatorio e responsabilità nel conto terzi

Uno degli elementi che più distinguono il conto terzi cosmetico contemporaneo è la capacità di gestire la complessità regolatoria e di sicurezza del prodotto, dall’idea alla messa in commercio. In ambito europeo, il Regolamento cosmetico definisce con precisione ruoli e responsabilità.

La figura della “persona responsabile”

Ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato UE deve avere una “persona responsabile” che garantisce la conformità del prodotto alla normativa. Questa figura può essere il produttore, l’importatore, il distributore o un soggetto designato. Nel caso di prodotti sviluppati in conto terzi, è frequente che il brand committente si assuma il ruolo di persona responsabile, ma non mancano modelli in cui il terzista offre anche questo servizio, o parte di esso, in virtù della sua struttura tecnica.

Il Product Information File (PIF) e la valutazione della sicurezza

La normativa richiede per ciascun prodotto un fascicolo informativo (PIF) contenente, tra le altre cose:

descrizione del prodotto cosmetico;

rapporto sulla sicurezza del prodotto cosmetico, redatto da un valutatore con adeguate qualifiche;

metodi di fabbricazione e attestazione di conformità alle buone pratiche di fabbricazione (GMP);

dati sui test eseguiti, ove pertinenti (compatibilità cutanea, tollerabilità, efficacia di determinati claim);

prove a supporto degli effetti dichiarati nel marketing del prodotto.

Nel modello conto terzi evoluto, il terzista collabora strettamente alla predisposizione di questi documenti, fornendo la documentazione sulle materie prime, i risultati dei test di stabilità e conservazione, le procedure di produzione e i controlli di qualità.

Buone pratiche di fabbricazione (GMP) e tracciabilità

Le buone pratiche di fabbricazione in ambito cosmetico (GMP cosmetiche) costituiscono lo standard di riferimento per garantire la qualità e la sicurezza del prodotto finito. Ciò implica la strutturazione di processi, registri e controlli sistematici su:

ricezione e verifica delle materie prime;

pulizia e manutenzione degli impianti;

procedure di miscelazione e riempimento;

controlli in linea e di fine processo;

rintracciabilità dei lotti e gestione di eventuali non conformità o richiami.

Per un brand che si affida al conto terzi, scegliere un partner che operi secondo standard riconosciuti di GMP non è una mera formalità, ma una forma di tutela concreta rispetto a rischi reputazionali, sanzioni e potenziali contenziosi.

Rischi e criticità se non si presidia correttamente il conto terzi

Affidare la produzione cosmetica a un terzista non esonera il brand dalle proprie responsabilità legali e reputazionali. Esistono diverse aree di rischio se la collaborazione non è governata in modo rigoroso.

1. Rischi regolatori e sanzioni

Una documentazione incompleta, una valutazione della sicurezza non adeguatamente supportata, l’uso di ingredienti non conformi alle restrizioni o una etichettatura non corretta possono esporre il prodotto a contestazioni da parte delle autorità competenti. Ciò può tradursi in:

ritiro del prodotto dal mercato;

sanzioni amministrative;

danni reputazionali e perdita di fiducia da parte dei consumatori e dei distributori.

Anche se molte attività operative sono delegate al terzista, la responsabilità ultima di ciò che viene immesso sul mercato ricade spesso sul brand o sulla persona responsabile designata.

2. Dipendenza tecnica e lock-in

Quando un brand sviluppa formule esclusive con un terzista senza definire con chiarezza la titolarità delle formule, le condizioni di trasferimento o i diritti di utilizzo, può trovarsi in una situazione di dipendenza tecnica difficile da gestire. Eventuali cambi di partner produttivo possono diventare complessi, lenti o economicamente onerosi, limitando la libertà strategica del brand.

3. Incoerenza tra posizionamento di marketing e realtà formulativa

La corsa al “clean beauty” o a claim particolarmente attraenti (es. percentuali elevate di attivi, assenza di determinate sostanze, performance “miracolose”) può portare alcuni operatori a spingersi ai margini della conformità regolatoria o della correttezza comunicativa. Se il terzista non supporta il brand con un’analisi rigorosa dei claim, esiste il rischio di comunicazioni ingannevoli, con conseguenti possibili contestazioni da parte di autorità, associazioni di consumatori o competitor.

4. Problemi di qualità e coerenza di lotto

In presenza di processi produttivi non pienamente controllati, si possono verificare variazioni significative da lotto a lotto in termini di texture, profumazione, efficacia percepita o stabilità del prodotto. Questo minaccia direttamente la fiducia del consumatore e può innescare un circolo vizioso di resi, reclami e perdita di immagine.

5. Ritardi e rigidità nella supply chain

Un terzista poco strutturato nella pianificazione può generare ritardi sistematici nelle consegne, con rotture di stock, difficoltà nel lancio di nuove linee e tensioni con i canali distributivi. In un contesto in cui il time-to-market è critico, la capacità del conto terzi di programmare e comunicare in modo trasparente le proprie capacità produttive è un fattore determinante.

Opportunità e vantaggi di un conto terzi ben gestito

Se governato in modo strategico, il rapporto con un produttore conto terzi diventa uno dei principali asset competitivi per brand e PMI del settore cosmetico.

1. Accesso a competenze avanzate senza costi fissi eccessivi

Un laboratorio interno con chimici formulisti, tecnologi, addetti al regolatorio e qualità richiede investimenti importanti e continui. Il conto terzi consente di beneficiare di queste competenze come servizio, con costi variabili proporzionati ai volumi e ai progetti, mantenendo al contempo il controllo sul posizionamento del brand e sulla strategia commerciale.

2. Riduzione del time-to-market

Un terzista esperto, che dispone di basi formula testate e di una library di materie prime e profumazioni, può accelerare significativamente lo sviluppo di nuovi prodotti. Invece di partire da zero per ogni referenza, è possibile adattare formule già validate alle esigenze del brand, riducendo i tempi di test, di messa a punto industriale e di predisposizione della documentazione.

3. Flessibilità produttiva e gestione del rischio

La possibilità di modulare i volumi di produzione, di testare serie limitate (edizioni limitate, collezioni stagionali, linee pilota) e di gestire lotti differenziati per diversi mercati rappresenta un vantaggio concreto, soprattutto per chi opera con più canali di vendita o in mercati in evoluzione. Il rischio di immobilizzo di capitale in magazzino si riduce, così come l’esposizione a prodotti obsoleti o non allineati alle ultime tendenze.

4. Innovazione continua e aggiornamento alle tendenze beauty

I terzisti che investono in ricerca monitorano costantemente:

l’evoluzione normativa sugli ingredienti (es. restrizioni su alcune sostanze, nuovi filtri solari ammessi, limiti su conservanti specifici);

i trend di consumo (es. skincare minimalista, routine in pochi step, preferenza per texture leggere, attenzione alla microbiota-friendly skincare);

le tendenze globali emerse in mercati guida come Corea del Sud, Stati Uniti, Giappone.

Questa osservazione sistematica si traduce in proposte formulate per i brand, che possono così aggiornare le proprie linee o lanciare nuove referenze in linea con le aspettative del consumatore contemporaneo, senza dover investire direttamente in attività di ricerca esplorativa.

5. Supporto strategico per la crescita internazionale

Per i brand che intendono esportare, un conto terzi con esperienza internazionale offre un vantaggio non trascurabile: conoscenza dei requisiti documentali di diversi mercati, comprensione delle preferenze locali (ad esempio, diverse normative su etichettatura, registrazioni o notifica prodotti in Paesi extra-UE) e capacità di adattare formule o packaging per la conformità locale. Ciò riduce gli ostacoli all’entrata e velocizza la scalabilità dei progetti.

Come scegliere e gestire efficacemente un partner di conto terzi

Per massimizzare i benefici del conto terzi cosmetico e minimizzare i rischi, è essenziale strutturare la scelta e la gestione del partner con un approccio professionale.

1. Valutazione preliminare: oltre al prezzo

Limitarsi a confrontare solo il costo per pezzo può portare a decisioni miopi. La valutazione dovrebbe considerare almeno:

competenze di R&S e portfolio di formule disponibili;

capacità produttiva e flessibilità rispetto ai volumi desiderati (minimi d’ordine, possibilità di crescere nel tempo);

certificazioni o adesione a standard di qualità riconosciuti;

presidio del regolatorio e esperienza nella predisposizione del PIF;

trasparenza nella tracciabilità delle materie prime e nei fornitori;

referenze nel segmento di mercato di interesse (dermocosmetico, professionale, GDO, nicchia prestige).

2. Chiarezza contrattuale su formula, diritti e ruoli

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la titolarità delle formule e l’uso delle stesse. È opportuno stabilire chiaramente se la formula è esclusiva per il brand, per quanto tempo, in quali mercati, e se il terzista può riutilizzarla (o parti di essa) per altri clienti. Allo stesso modo, occorre definire con precisione:

chi è la persona responsabile ai sensi del Regolamento cosmetico;

chi gestisce la notifica dei prodotti al portale europeo di riferimento;

chi mantiene e aggiorna il PIF;

come avviene lo scambio di informazioni in caso di segnalazioni post-vendita o eventuali incidenti cosmetici.

3. Governance del progetto e comunicazione

Un buon rapporto di conto terzi è basato su una governance chiara del progetto: definizione di referenti tecnici e commerciali, calendari di sviluppo, punti di controllo intermedi (es. approvazione delle formule, dei test sensoriali, dei mockup di packaging), procedure per modifiche e revisioni. Una comunicazione trasparente sulle tempistiche, sulle criticità di fornitura delle materie prime o su eventuali cambiamenti normativi che incidono sulle formule è indispensabile per evitare sorprese in fase di lancio.

4. Controllo qualità congiunto

Anche quando il controllo qualità è formalmente in capo al terzista, il brand può e dovrebbe prevedere verifiche periodiche, audit o almeno la revisione dei report di controllo relativi ai lotti prodotti. Questo permette di intercettare eventuali scostamenti, di migliorare progressivamente la qualità percepita dal consumatore e di rafforzare il rapporto di fiducia con il partner produttivo.

5. Co-progettazione di lungo periodo

Le collaborazioni di maggior successo in conto terzi non sono limitate al singolo progetto, ma si sviluppano come percorsi di co-progettazione: roadmap pluriennale di lancio prodotti, piani di aggiornamento delle formule esistenti (versioni “2.0” con nuovi attivi o texture), esplorazione di nuove categorie (es. passaggio da skincare a haircare o bodycare) in base all’evoluzione del brand e del mercato.

Implicazioni pratiche per PMI, farmacie e nuovi brand beauty

Per una PMI o una farmacia che desidera sviluppare una linea cosmetica a marchio proprio, il conto terzi rappresenta spesso l’unica via sostenibile. Tuttavia, il successo non è automatico: richiede scelte ponderate e consapevoli.

Per le PMI industriali o commerciali

Le imprese già attive in altre filiere (alimentare, integratori, dispositivi medici, abbigliamento, ecc.) che intendono estendere il proprio brand alla cosmesi devono considerare che il settore ha logiche specifiche, sia dal punto di vista regolatorio che dal punto di vista delle aspettative del consumatore. Il conto terzi diventa un alleato per:

tradurre in cosmetico valori di brand già consolidati (es. naturalità, made in Italy, artigianalità) senza improvvisare;

testare la risposta del mercato con gamme pilota, limitando l’investimento iniziale;

gestire in parallelo più canali (retail fisico, e-commerce, export) con prodotti coerenti e tracciabili.

Per le farmacie e parafarmacie

Le farmacie che vogliono proporre una linea dermocosmetica a marchio proprio possono sfruttare il conto terzi per:

sviluppare formule orientate a specifiche esigenze dermatologiche riscontrate nella pratica quotidiana;

presidiare la fascia di prezzo intermedia tra i “grandi marchi” e il cosmetico generico;

costruire un elemento di differenziazione competitivo rispetto ad altre farmacie e catene.

In questo caso, la collaborazione con un terzista con esperienza in dermocosmesi e in canale farmacia è particolarmente rilevante, soprattutto per l’allineamento tra formulazione, claim e aspettative di un pubblico spesso più esigente e informato.

Per i nuovi brand digitali e gli imprenditori del beauty

Le realtà nate sul digitale, che puntano su community, influencer marketing e storytelling di marca, beneficiano del conto terzi per concentrarsi sul proprio core: costruzione del brand, relazione con il pubblico, contenuti. Tuttavia, per mantenere credibilità nel lungo periodo, è essenziale non tralasciare:

la qualità reale delle formule, al di là dell’estetica del packaging;

la coerenza tra ciò che si dichiara in comunicazione e ciò che la formula può davvero offrire;

la sostenibilità del modello produttivo man mano che i volumi crescono.

FAQ sul conto terzi cosmetico

Chi è legalmente responsabile del prodotto cosmetico se viene prodotto in conto terzi?

La responsabilità legale ricade sulla “persona responsabile” designata ai sensi del Regolamento cosmetico europeo, che spesso coincide con il brand o l’importatore. Il conto terzi svolge le attività di formulazione e produzione, ma non sempre assume questo ruolo. È fondamentale definire contrattualmente chi è la persona responsabile e come vengono ripartite le attività regolatorie e documentali.

È possibile ottenere formule davvero esclusive da un produttore conto terzi?

Sì, ma dipende dagli accordi. Alcuni terzisti offrono formule “a catalogo” che possono essere personalizzate e non sono esclusive, mentre per progetti su misura è possibile prevedere clausole di esclusiva su formula, territorio e durata. È importante chiarire contrattualmente la titolarità della formula e l’eventuale diritto del terzista di riutilizzarne parti per altri clienti.

Quali sono i tempi medi per sviluppare un nuovo cosmetico in conto terzi?

I tempi variano in base alla complessità del prodotto. Per adattamenti di formule già esistenti, con test limitati, possono essere necessari alcuni mesi. Per prodotti innovativi, con sviluppo formulativo ex novo, test di stabilità completi, eventuali studi di efficacia e predisposizione di tutta la documentazione regolatoria, l’orizzonte può estendersi a diversi mesi o oltre. Una pianificazione realistica con il partner terzista è essenziale per allineare sviluppo e strategie di lancio.

Conclusioni: il conto terzi come leva strategica per competere nel beauty

Il conto terzi nella cosmesi non è più una scelta meramente tattica dettata dall’assenza di un proprio stabilimento produttivo, ma una leva strategica che unisce ricerca, sicurezza e capacità di interpretare e anticipare le tendenze beauty. Per PMI, farmacie e nuovi brand, la collaborazione con un terzista strutturato permette di accedere a un patrimonio di competenze tecniche, regolatorie e industriali che sarebbe altrimenti difficile sostenere, mantenendo al contempo la libertà di concentrarsi su marketing, distribuzione e relazione con il consumatore.

La chiave per sfruttare appieno il potenziale del conto terzi risiede in tre elementi fondamentali: scegliere partner con un solido presidio scientifico e regolatorio, strutturare accordi chiari su responsabilità e diritti, e costruire un rapporto di collaborazione continuativa orientato all’innovazione. In un mercato cosmetico sempre più affollato, dove emergono quotidianamente nuovi prodotti e promesse, la differenza tra un progetto effimero e un brand capace di durare nel tempo passa, anche, dalla qualità e dalla solidità della filiera produttiva su cui si decide di costruire. Per chi ambisce a presidiare il beauty in modo professionale, il conto terzi rappresenta quindi non un ripiego, ma una delle infrastrutture chiave per competere con serietà e visione di lungo periodo.